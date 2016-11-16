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Dünya
Deutsche Welle

Obama'dan yükselen milliyetçilik uyarısı

ABD Başkanı Barack Obama Yunanistan ziyareti sırasında dünyada milliyetçiliğin yükselişine karşı uyarıda bulundu

16 Kasım 2016 00:50

Amerika'da başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasından bir hafta sonra Avrupa'ya veda turu çerçevesinde Yunanistan'ı ziyaret eden Obama, NATO üyeliğinin Amerikan çıkarları için "kesinlikle gerekli" olduğunu, birleşik ve güçlü bir Avrupa'nın da Amerika için iyi olacağını söyledi. Donald Trump seçim kampanyası boyunca Translatlantik ilişkileri önemsemediği mesajını vermişti.

Görev süresi boyunca ilk ve son kez ziyaret ettiği Atina'da konuşan Obama, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı verdiği, Trump'ın başkan seçildiği ve göçmen karşıtı hareketlerin güç kazandığı bir yılın ardından, bölücü içgüdülere teslim olunmaması çağrısında bulundu. Obama, "Biz ve onlar etrafında şekillenen etnik ayrımcı, aidiyetçi, kaba bir milliyetçiliğin yükselişine karşı savunmaya geçmek durumundayız" diye konuştu.

 

Avrupa'ya birlik çağrısı

 

Obama "Avrupalılar bölünmeye başladığı zaman ne olur biliyoruz... 20'nci yüzyıl tam bir katliamdı," diyerek, Amerika'nın etnik, din ve ırk ayrımına dayalı bölünmelerin yarattığı tehlikelerin farkında olduğunu belirtti.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında NATO'yu eleştirmesi Avrupa ülkelerinde endişe yaratmıştı. Obama, Oval Ofiste kim oturursa otursun translatlantik ilişkilerin "karşılıklı güven ve refah için mihenk taşı" olduğunun altını çizdi.

Obama’nın Atina’da çarşamba günü önemli bir konuşma yapması öngörülüyor. Siyasi gözlemciler tarihi kentte Obama’dan bir nevi “Demokrasi kasidesi” bekliyorlar. "Demokrasinin doğduğu kentte" veda niteliğinde bir konuşma yapması beklenen Obama’nın, halefi Donald Trump’ın seçim zaferine de değineceği tahmin ediliyor. ABD Başkanı Barack Obama’nın ziyareti nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Obama Atina’nın ardından Çarşamba öğleden sonra Berlin’e geçecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, AFP/ SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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