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Dünya

OBAMA'DAN YARALI ASKERLERE ZİYARET WASHINGTON (A.A)

31 Ağustos 2010 13:45

-OBAMA'DAN YARALI ASKERLERE ZİYARET  WASHINGTON (A.A) - 31.08.2010 - ABD ordusunun Irak'taki muharebe görevini bugün resmen tamamlaması dolayısıyla bir konuşma yapması beklenen ABD Başkanı Barack Obama, çatışmalarda yaralanan askerleri ziyaret etti. Obama, Washington'ın kuzeyindeki Walter Reed askeri hastanesinde yatan 24'ü Afganistan'da, 5'i Irak'ta görev yapan 29 askeri dün ziyaret etti. Beyaz Saray, Obama'nın askerlere Amerika'nın en prestijli askeri madalyalarından biri olan "Purple Hearts" madalyası verdiğini duyurdu.  Irak'ta kalacak 50 bin ABD askeri, muharebe operasyonlarına katılmayacak, bunun yerine Irak güvenlik güçlerinin eğitimi, Amerikalı diplomatların korunması gibi arka planda kalan görevleri yerine getirecek. 

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