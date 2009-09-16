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Dünya

Obama'dan Vietnam benzetmesine tepki

ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'daki durumun Vietnam ile kıyaslanmasına katılmadığını belirtti.

16 Eylül 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'daki durumun Vietnam'daki ile kıyaslanmasına katılmadığını belirterek 'Afganistan Vietnam değil' dedi.

Obama New York Times gazetesi ve CNBC Televizyonu'na verdiği demeçte bir gazetecenini 'Afganistan nedeniyle demoktrat başkan Lyndon Johnson ile aynı kaderi paylaşacağınızdan endişe ediyor musunuz?' sorusunu yanıtladı.

Çatışmalar ve ABD'nin kayıpları artıyor

Obama, 'Tarihten ders çıkarmak gerekir ancak tarihin her dönemi farklıdır. aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. O yüzden Afganistan Vietnam değildir' şetlinde konuştu.

Afganistan'daki çatışmaların arttığı ve geçen ayın, son 8 aydan beri ABD'nin Afganistan da en çok kayıp verdiği ay olduğu belirtiliyor.

CNN'in dün (15.09.09) yayınladığı bir kamuoyu yoklamasına göreyse ABD halkının yüzde 58'i Afganistan'daki savaşa karşı olduğu ifade edildi.

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