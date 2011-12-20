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Dünya

Obama'dan Venezuella halkına Chavez uyarısı CARACAS (A.A)

20 Aralık 2011 02:12

-Obama'dan Venezuella halkına Chavez uyarısı CARACAS (A.A) - 19.12.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ''Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in İran'la Küba'yla münasebetleri Venezuela halkının yararına değil'' dedi. Venezuela'nın El Universal gazetesinin sorularını yanıtlayan Obama, Chavez'in, Venezuela halkının temel evrensel demokratik haklarını tanımadığını, bölge güvenliğine hizmette eksik kaldığını belirtti. Obama, Hugo Chavez'in İran hükümeti ve Küba hükümetiyle yakın ilişkilerinin sonuçlarından Venezuela halkının doğrudan hiçbir yarar sağlamadığını da ileri sürdü.

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