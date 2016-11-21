Obama'dan veda konuşması

Görevden ayrılmadan önce Peru'nun başkenti Lima'da ülke dışındaki son konuşmasını yapan ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'nin geleceği ile ilgili "iyimser olmadığını" söyledi.

Birleşmiş Milletler'in insanlık felaketinden kaçınmak için zamanın azaldığı uyarısında bulunduğu Halep için Obama Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'in düşmek üzere olduğunu ve Rusya ve İran'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a desteğinin durumu ılımlı muhalefet için daha da savunulamaz hale getirdiğini söyledi.

Obama ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin Pazar günü zirve sırasında çok kısa bir görüşme yaptı. İki lider Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleşen zirvede Suriye ve Ukrayna konusunda konuştu. Obama Putin'i Suriye'deki şiddetin sona ermesi için daha fazla çaba sarfetmeye çağırdı.

Obama yaptığı bir basın toplantısında Putin'e ABD'nin Suriye'de Suriyeli ve Rus milislerin bombalı saldırıları neticesinde meydana gelen kaos ve katliamdan endişe duyduğunu söylediğini aktardı. Obama ayrıca Putin'e ateşkes ve siyasi bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu söylediğini belirtti.

Bu Obama'nın görevden ayrılmadan önce Putin ile son görüşmesiydi. Obama görüşmede içten ve nazik olduğunu ancak siyasi farklılıklar konusunda da net davrandığını söyledi.

Diğer taraftan Putin de bir basın toplantısı yaparak Obama'ya Pazar günü Lima'daki görüşme için ve yıllardır süren ortak çalışmaları için teşekkür etti. Putin "Ona eğer isterse, yapabilirse ve arzu ederse kendisini her zaman Rusya'da görmekten memnuniyet duyacağımızı söyledim" şeklinde konuştu.

Obama ve Putin'in zorlu bir ilişkisi olmuştu. Obama geçen hafta Rus mevkidaşını Amerikan seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapılan ve Moskova'ya atfedilen siber saldırıların neticeleri ile ilgili uyardı.

Beyaz Saray için yarışı kazanan Donald Trump kampanyası sırasında Putin'i övmüş, Rusya ile daha yakın ilişkiler yürüteceğini söylemişti. Putin Pazar günü Trump'ın kendisine ilişkileri onarmayı istediğini söylediğini açıkladı.

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rtrs, afp/SSB,BK