-OBAMA'DAN TÜRKİYE'YE AB DESTEĞİ ROMA (A.A) - 21.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa Birliği'nin temellerinin daha da sağlamlaşmasını beraberinde getireceğini savundu. Obama, İtalyan gazetelerinden La Repubblica'da yayımlanan demecinde, ırksal, dinsel ve kültürel çeşitliliğin bir kazanç olarak görülmesi gerektiğine işaret ederek, "Etnik farklılıklar, gelenekler ve inançlar, Avrupa açısından bir kazançtır. Türkiye'nin üyeliği Avrupa'nın temellerini daha da genişletecek ve sağlamlaştıracaktır" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Obama, kendisine yöneltilen, "NATO üyesi Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne üyelik yoluna set çekildiği görülüyor. Siz Türkiye'nin AB'ye girişini desteklemeyi sürdürüyor musunuz? Bu, İslam ülkelerine ve Avrupa'daki Müslüman göçmenlere yönelik ne tür bir mesaj içerecektir?" sorusunu, şu sözlerle yanıtladı: "Bunun bizim alacağımız bir karar olmadığını biliyorum. Ancak ABD, Türkiye'nin AB'ye girişini tüm gücüyle desteklemeye devam etmektedir. Türkiye'nin de ucu açık bir süreç olan üyelik için gerekli reformları yapma yolunda ilerlemesini diliyoruz. AB'ye üyelik kriterlerini yerine getirebilecek düzeydeki bir Türkiye'nin birliğin bizatihi kendisine bir katkı olacağından da, söz konusu kriterleri yakalama yönündeki çabaların Türkiye'nin yararına olacağından da eminiz. Geçen Nisan ayında Ankara'da da söylediğim gibi Türkiye'nin Avrupa'yla ilişkileri, Boğaziçi'ndeki köprülerin çok daha ötesindedir. Yüzyıllarca sürmüş ortak tarih, kültürel ve ticari alışveriş, sizleri birleşmeye itmektedir." Obama, Türkiye'nin üyelik müzakerelerine hız kazandırılması gerektiğini belirterek, "Müzakerelerin rölantiye girdiği şu dönemde, ben her iki tarafı da hep beraber ilerleyebilme yolundaki çabaları iki katına çıkarmaya teşvik ediyorum" değerlendirmesinde de bulundu. -ORTADOĞU BARIŞ SÜRECİ- ABD Başkanı Obama, İsrail-Filistin sorununa çözüm arayışı çerçevesinde müzakere sürecine Hamas'ın da dahil edilip edilemeyeceğine ilişkin soruyu, "Hamas konusunda uluslararası camianın tavrı açıktır. Hamas'ın bir rol üstlenebilmesi, Filistinlilerin beklentilerini karşılayabilmesi ve Filistin halkını birleştirebilmesi için şiddete son vermesi, geçmişteki antlaşmaları kabul etmesi ve İsrail'in varolma hakkını tanıması gerekmektedir" diye yanıtladı. Obama, ABD'nin bölgede iki devletli bir çözümden yana olduğuna dikkati çekerek, "Bu hedefe ulaşabilmenin yegane yolunun da doğrudan müzakereler olduğuna inanıyoruz. İsraillilerle ve Filistinlilerle sürekli temas halinde olarak, diyaloğu başlatmanın yolunu aramaktayız. Aynı zamanda Avrupalı ve Arap muhataplarımızla da bu sürece nasıl destek verebileceğimize dair çalışmalar yapmaktayız" ifadelerini de kullandı. ABD Başkanı Obama, El Kaide örgütü başta olmak üzere uluslararası terörle mücadele konusunda Avrupalı müttefiklerle istihbarat paylaşımının ve ortak strateji çalışmalarının sürdüğünü de kaydetti.