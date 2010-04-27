Obama'dan Türkiye sürprizi

T24 - Başkan Obama'nın geçen yıl Kahire'de Müslüman dünyasına yaptığı konuşmanın bir devamı niteliği taşıyan ve 56 Müslüman devletden 300'ü aşkın delegenin katıldığı 'Müslüman Girişimciler Zirvesi'in ilk günü olan Pazartesi günü Türkiye sürprizi yaşandı.



Amerika'nın başkenti Washington'da iiki düzenlenen ve Obama'nın konuşmasının sonlarına doğru bir sonraki yılın konferansının Türkiye'de yapılacağını açıklaması ve Başbakan Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etmesi pek kimse tarafından beklenmiyordu. Çünkü, konuşma öncesi duyulan bir Türk delegenin Obama'ya mektup sunacağı, mektubun içeriğinin tahmin edilememesi nedeniyle yankı bulmamıştı. Obama bir sonraki zirvenin Türkiye'de toplanılacağını haber verirken şöyle dedi: "Başbakan Erdoğan'ın gelecek yılki zirveye ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Burada başlattığımız ivmenin devam etmesi adına yardımlarından dolayı Başbakan'a, Türk halkına, Türk özel ve kamu sektörü önde gelenlerine teşekkür ediyorum."



Washington'daki kaynaklara göre, Başkan Obama'ya Duelcom sirketinin yönetim kurulu başkanı olan Baybars Altuntaş ismindeki, Türkiye'den katılan altı delegeden biri olan işadamı Başbakan Erdoğan'ın mektubunu sundu.



Obama genç Müslüman girişimcileri ağırladığı zirveye bu sefer geçen yıl Kahire'de yaptığı konuşmadaki gibi 'selamun aleyküm' diyerek başlamadı. Onun yerine katılımcılara teşekkür ederek başlayan Obama, geçen yıl Mısır'da verdiği sözleri unutmadığı ve o açılımın devamı adına bu sefer ekonomik ağırlıklı zirvenin yapıldığını hatırlattı. Geçen yılki Kahire konuşması ve bu yılki zirvenin amacı Amerika ve Müslüman dünyası ülkelerini yakınlaştırmak biliniyor.



Obama herkesin üstüne sorumluluklar düştüğünü ve Amerikan'ın üstüne düşen sorumlulukları yapmaya başladığını da konuşmasında söyledi. Irak'tan orduların çekilme takviminin devam ettiğini ve Afganistan'da yararlı ortaklıklar kurulduğunu sorumlulukların yerine getirilmesi olarak gören Obama, sonraki ilk uluslararası konu olarak da konuşmasında Filistin-İsrail ilişkilerine değindi. Başından beri iki devletli bir çözüm aradığını ve bundan bütün zorluklara rağmen vazgeçmeyeceğini söyleyen Obama bu sözlerden sonra ilk kez salonda bulunan bazılarının başı kapalı olduğu çoğu Müslümanlardan oluşan dinleyicilerden alkış aldı.



Salonda bulunan birçok başarılı işadamını ismini çağıran ve tanıtan Obama, konuşmanın sonlarına doğru ise zirvenin seneye Türkiye'de yapılacağını açıklayarak bir sürpriz yapmış oldu.



Zirveye Türkiye'den altı kişilik bir delege topluluğu katıldı. Zirvede konferanslar iki gün sürerken, diğer etkinlikler ve katılımcıları birbirine tanıştırma toplantıları ise hafta sonuna dek sürecek.





Baybars Altuntaş kimdir?



Financial Times Gazetesi'nin, "Dünyayı kurtaracak 150 adam" diye tanıttığı girişimcilerden biri de, 40 yaşındaki Türk işadamı Baybars Altuntaş'tı. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce bölümü mezunu olan Altuntaş, Duelcom mesleki eğitim kuruluşunun sahibi ve CEO'su. Franchise sisteminin Türkiye'ye de tanıtan kişi. Aynı zamanda Türk Franchising Derneği kurucusu ve genel sekreteri.





