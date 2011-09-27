-Obama'dan Türk bilim insanına ödül WASHINGTON (A.A) - 27.09.2011 - ABD'nin California Üniversitesi'nde (UCLA) nanoteknoloji üzerinde çalışmalar yapan genç bilim insanı Aydoğan Özcan, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülüyle onurlandırıldı. ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton tarafından 1996 yılında başlatılan bu ödüller, Amerikan yönetimi tarafından bağımsız araştırma kariyerlerinin erken aşamalarındaki bilim insanları ve mühendislere bahşedilen en yüksek onur nişanı özelliğini taşıyor. Başarılı ve çığır açıcı çalışmalarıyla ABD'de ve uluslararası alanda bugüne kadar sayısız ödüle layık görülen Prof. Aydoğan Özcan, şimdi de ABD içerisinde bütün branşlardaki genç bilim insanları için en prestijli ödül olarak kabul edilen Genç Bilim İnsanları ve Mühendislik Başkanlık Kariyer Ödülü'ne hak kazanarak, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ödüle bu yıl, aralarında Özcan'ın da bulunduğu toplam 94 araştırmacı layık görüldü. Özcan'ın bu ödüle, ''biyolojik bilim ve tıpta önemli etki yaratma potansiyeline sahip yenilikçi optik teknolojileri ve sinyal işleme yaklaşımlarının geliştirilmesi ile az gelişmiş ülkelerde halkın sağlık ihtiyaçlarının ele alınmasına katkıları, optik bilim camiasına olan hizmetleri ve yetersiz hizmet alan azınlık öğrencilerine rehberlik ve destek''ten ötürü layık görüldüğü belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülleri'nin, Obama yönetiminin günümüzün önemli zorluklarıyla mücadele için başarılı bilim insanları ve mühendislerin yetiştirilmesine verdiği üst düzey önemi yansıttığı belirtildi. Ödüllerin sahipleri, 16 federal bakanlık ve kuruluşun her yıl bir araya gelerek, başarıları en fazla ümit vadeden, en meziyetli bilim insanları ve mühendisleri aday göstermesiyle belirleniyor. Obama da açıklamasında, ödüle layık görülen araştırmacıların kariyerlerini inşa ederken yaptıkları yenilikçi çalışmaların ilham verici ve çok değerli olduğunu belirterek, ''Bu araştırmacıların çoğunun rehberlik ve diğer toplumsal hizmet türlerine de zaman ayırmaları, onların sadece birer bilim insanı değil, birer model vatandaş olarak da taşıdıkları potansiyeli açıkça gösteriyor'' ifadesini kullandı. -''Son derece mutluyum''- Bu anlamlı ve prestijli ödüle dair duygularını paylaşan Prof. Aydoğan Özcan, bu ödülün Amerika içerisinde bütün branşlardaki genç bilim insanları için en prestijli ödül olduğunu ve Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle takdim edildiğini söyledi. ''Bu önemli ödülü aldığım için son derece mutluyum'' ifadesini kullanan Özcan, UCLA'deki grubunun son yıllarda yaptığı çalışmaların Amerikan federal hükümetinin birçok ödülünü aldığını kaydetti. Ulusal Sağlık Enstitüsü, Ulusal Bilim Vakfı, Deniz Araştırmaları Bürosu ve Ordu Araştırma Bürosu gibi federal kuruluşlardan 2009 ile 2011 yılları arasında Genç Araştırmacı ödüllerine layık görüldüğünü belirten Özcan, bu son aldığı Genç Bilim İnsanları ve Mühendislik Başkanlık Kariyer Ödülü'nün ise, bu Genç Araştırmacı ödüllerinin bir uzantısı ve en prestijli olanı olarak kabul edildiğini söyledi. Özcan, ödül sahiplerinin, 4 federal kuruluşun Genç Araştırmacı Ödülü'nü alanlar arasından Beyaz Saray tarafından seçildiğini kaydetti. UCLA'deki çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Özcan, üniversitedeki grubunun yoğunlaştığı alanlardan birinin merceksiz görüntüleme olduğunu söyledi. Grubunda geliştirdiği, ''Gölge Görüntüleme Tabanlı Merceksiz Ultrageniş Hücre Görüntüleme Dizin Platformu'' adı verilen teknolojinin, bir iki saniye içinde 100 bin civarında hücreyi aynı anda görüntüleme imkanı tanıdığını belirten Özcan, bunun en önemli özelliğinin çok yüksek bir hacme, çok hızlı bakabilmesi olduğunu, normal optik mikroskoplara göre 1000 kat daha hızlı olduğunu anlattı. Yaklaşık 10-20 cm2'lik bir alanı değişik hücrelerin karakteristik imzalarını tanımak için aynı anda görüntüleyebildiklerini kaydeden Özcan, yaklaşık 5 ml'lik bir hacimdeki değişik hücreleri karakterize edebilen bu teknolojinin, özellikle TeleHealth uygulamaları için çok önemli olduğunu söyledi. Özcan, ''Aslında LUCAS sistemi normal kameralı cep telefonları için çok uygun. Bu çalışmanın etkisi çok önemli, çünkü cep telefonları bugün her yerde. Ve bu telefonların birçok yüksek teknoloji özelliklerini bir tıbbi laboratuvar gibi kullanabilmek özellikle gelişmekte olan ülkelerde tıbbi tarama yapmak için çok önemli'' dedi.