-Obama'dan Tunuslulara kutlama WASHINGTON (A.A) - 23.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Tunus tarihinin özgür ve çoğulcu ilk seçimleri için sandığa giden Tunusluları kutladı. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, ''Bugün, dünyaya ilham verdikten bir yıldan az süre sonra, Tunus halkı ileriye doğru çok önemli bir adım attı'' ifadesini kullandı. ABD Başkanı Obama, ''tarihin akışını değiştiren ve Arap Baharı'nı başlatan ülkenin ilk demokratik seçimleri için oy kullanan milyonlarca Tunusluyu'' kutladı. ABD'nin Tunus halkının yanında olduğunu yineleyen Obama, ''Bugün geleceklerini belirlemek amacıyla oy kullanmak için bekleyen Tunusluların sayısının, sokaklarda ve meydanlarda haklarını istemek için barışçı protesto gösterileri yapanlar kadar çok olduğunu'' ifade etti.