-Obama'dan Tunus'a destek sözü WASHİNGTON (A.A) - 08.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Tunus'un siyasi ve ekonomik gelişmesine destek sözü verdi. Tunus Başbakanı Beci Kaid Essebsi'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Obama, Tunus Başbakanını Arap Baharının ilk lideri olarak Beyaz Saray'da görmek istediğini, çünkü Tunus'un Arap Baharı demokrasi hareketinin başladığı ülke olduğunu söyledi. Tunus'un siyasi ve ekonomik başarısını görmenin ABD'de büyük umut yarattığını bildiren Obama, ABD'nin Tunus'da kısa zamanda kaydedilen ilerlemeyi teşvik ettiğini ifade etti. Obama, ABD'nin Tunus'un tam demokrasiye geçişinde güçlü ve destekleyici rol oynayacağını da kaydetti. Essebsi de Tunus'un demokrasi hareketine verdiği erken destekten ötürü ABD'ye teşekkür etti. Essebsi, ülkesindeki değişimin bölgedeki başka yerlere de yayılmasını ümit ettiğini söyledi. Obama ile Essebsi arasındaki görüşmenin ardından Beyaz Saray, Tunus'a 50 milyon dolarlık yardım sağlanması için Kongre ile çalışmalara başlanacağı açıklamasında bulundu.