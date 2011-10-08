T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'dan Tunus'a destek sözü WASHİNGTON (A.A)

08 Ekim 2011 05:22

-Obama'dan Tunus'a destek sözü WASHİNGTON (A.A) - 08.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Tunus'un siyasi ve ekonomik gelişmesine destek sözü verdi. Tunus Başbakanı Beci Kaid Essebsi'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Obama, Tunus Başbakanını Arap Baharının ilk lideri olarak Beyaz Saray'da görmek istediğini, çünkü Tunus'un Arap Baharı demokrasi hareketinin başladığı ülke olduğunu söyledi. Tunus'un siyasi ve ekonomik başarısını görmenin ABD'de büyük umut yarattığını bildiren Obama, ABD'nin Tunus'da kısa zamanda kaydedilen ilerlemeyi teşvik ettiğini ifade etti. Obama, ABD'nin Tunus'un tam demokrasiye geçişinde güçlü ve destekleyici rol oynayacağını da kaydetti.  Essebsi de Tunus'un demokrasi hareketine verdiği erken destekten ötürü ABD'ye teşekkür etti. Essebsi, ülkesindeki değişimin bölgedeki başka yerlere de yayılmasını ümit ettiğini söyledi. Obama ile Essebsi arasındaki görüşmenin ardından Beyaz Saray, Tunus'a 50 milyon dolarlık yardım sağlanması için Kongre ile çalışmalara başlanacağı açıklamasında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24