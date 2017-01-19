Obama'dan Trump'a uyarı, Amerikalılara cesaret mesajı

ABD Başkanı Barack Obama, ikinci dönem başkanlığının son basın toplantısında Donald Trump'ı uyardı ve temel Amerikan değerlerini tehdit ederse yeni başkanın karşısında olacağını söyledi.

Barack Obama, yarın yapılacak yemin töreniyle başkanlığı Donald Trump'a devretmeden önce Trump'ın alışılmadık politik yaklaşımından kaygı duyan Amerikalılara da "Herşey iyi olacak" mesajı verdi.

"Biraz bir şeyler yazmak, sessiz vakit geçirmek ve böyle sürekli kendi konuşmalarımı duymamak istiyorum. Kızlarımla nitelikli zaman geçirmek istiyorum" diyen Obama, buna karşılık sistemli olarak ayrımcılık, basın özgürlüğü ihlalleri, ya da genç göçmenlere yönelik baskılar gündeme gelirse, bunlara karşı çıkacağını söyledi.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında Müslümanların ABD'ye girişini yasaklayacağını, bir çoğu Latin Amerikalı olup uzun zamandır ülkeye yerleşmiş olan milyonlarca yasadışı göçmeni geri yollayacağını söylemesi Obama'nın bu konularda 8 yıldır izlediği liberal politikalarla tam bir tezat oluşturmuştu.

Donald Trump'ı destekleyenler politikada bir dönemin geride bırakılacağı ve herşeyin değişeceği beklentisi içine girerken, karşısındakiler bu denenmemiş ve ne yapacağını tam bilemedikleri yeni liderin gelişinden kaygılı.

Aslında geleneksel olarak pek politik içeriği olmayan bir ritüel olan "Başkanın son basın toplantısı" bu nedenle bu kez daha farklı ve politik olarak daha anlamlıydı.

Başkan Obama, yeni başkan Trump'a "Bu çok büyük bir iş, kendi başına yapamazsın, ekip işi" ve "Gerçeklerden kaçılmaz, mutlaka döner gelir canını yakarlar" dediğini açıkladı.

Obama son basın toplantısında Ortadoğu politikasına özel bir vurgu yaparak "iki devletli çözüm için fırsatın" kaçıyor olabileceğini söyledi.

Başkan Obama Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından, Filistin topraklarındaki yahudi yerleşimlerinin kınanması kararının bir uyarı olması gerektiğini de ekledi.

Başkan görevi bırakmadan önceki bu son büyük dış politika kararında, Trump'ın açık itirazlarına rağmen bu karara ABD vetosundan kaçınmıştı.

Obama ayrıca Trump'tan ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak gibi ani ve tek yanlı kararlarını gözden geçirmesini istediğini de söyledi.

Buna karşılık Trump'ın Rusya ile ilişkileri konusundaki soruları yanıtlarken Başkan Obama yeni başkanı eleştirmekten kaçındı.

Fakat Vladimir Putin'in başkanlığı döneminde Rusya'ya gösterdiği yaklaşımların "hasmane bir tutumla" karşılıksız bırakıldığını söylemekle yetindi.

Başkan Barack Obama son kararlarından biri olan Wikileaks belgelerinin kaynağı Chelsea Manning'in affını da savundu.

Cumhuriyetçiler Manning'in affının bu tür suçları işleyenlere yanlış mesaj verdiğini savunuyor.

Obama bu konuda, "Açık konuşalım. Chelsea Manning ağır bir hapis cezası çekti. Bu konuda adaletin yerini bulduğuna inanıyorum" dedi.

Trans kadın er Chelsea Manning, Amerikan tarihinin en büyük gizli belge sızdırma olaylarından biri olan Wikileaks davasında 35 yıl hapse mahkum olmuştu. Ve henüz cezasının tamamlanmasına 29 yıl vardı.