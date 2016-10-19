Obama'dan Trump'a: Sızlanmayı kes

ABD Başkanı Barack Obama, Kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlere hile karıştırılacağını iddia eden Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'a "Sızlanmayı kes" diye seslendi.

Obama, Trump'ın daha önce hiçbir başkan adayının yapmadığı bir şekilde daha seçim yapılmadan seçimi itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirtti.

ABD Başkanı, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyici yöndeki açıklamalarının da şimdiye kadar Amerikan siyasetinde görülmemiş olduğunu belirtti.

Trump son günlerde kamuoyu anketlerinde puan düşüşü ve cinsel taciz suçlaması sorunlarıyla karşı karşıya.

Trump, Demokratların 8 Kasım seçimlerine 'kesinlikle hile karıştıracağını' öne sürüyor.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Obama ise, 'Trump'ın bu iddialarının temelsiz olduğunu' söyledi.

Obama, Trump'ı "Trump'a sızlanmayı kesmesi ve oy kazanmak için kendisini ortaya koymasını tavsiye ederim" dedi.

ABD Başkanı, 'daha oyun bitmeden dahi sızlanmaya başlayan birinin bir başkan olmak için yeterli özelliklerinin bulunmadığını' belirtti.

Trump ve Clinton'ın üçüncü ve son TV tartışması Çarşamba günü gerçekleşecek.

Manmouth Üniversitesi'nin yaptığı son kamuoyu araştırması, Clinton'ın Cumhuriyetçi rakibinin yaklaşık yedi puan önünde olduğunu ortaya koyuyor.

İlk TV tartışmasından bu yana Trump'ın oylarının düşüşte olduğu, 2005 yılına ait, Trump'ın kadınlar hakkında küfürlü ve aşağılayıcı sözler sarf ettiği bir video kaydının ortaya çıkmasının da bunu etkilediği belirtiliyor.

Trump son günlerde taciz suçlamalarıyla da karşı karşıya.

Trump, cinsel taciz suçlamaları için "Karalama kampanyası başlattılar" yorumu yapıyor.