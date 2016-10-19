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Dünya
Deutsche Welle

Obama'dan Trump'a: Sızlanmayı bırak

Başkan Obama Cumhuriyetçi aday Trump'un seçime hile karıştırılacağı iddiasını geri çevirdi.

19 Ekim 2016 11:45

ABD Başkanı Barack Obama Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'tan başkanlık seçimine hile karıştırılacağı şeklindeki şikayetlerinden vazgeçmesini istedi. 'Trump'u yakınmaya son vermeye davet ettiğini', belirten Obama Cumhuriyetçi adaya ‘sızlanmak' yerine seçmen kazanmaya çalışmasını tavsiye etti. Başkan Obama Amerikan tarihinde şimdiye kadar hiçbir adayın oylamadan önce seçime gölge düşürmeye yeltenmediğini, ABD'de hileli seçim yapılmadığını ve ademi merkeziyetçi seçim sisteminin manipülasyona imkân tanımadığını söyledi. Barack Obama Trump'un sorumsuzca davrandığını sözlerine ekledi.

Donald Trump Colorado eyaletindeki seçim mitinginde iddialarını tekrarlayarak Amerikan medyasının kurduğu manipülasyon sistemiyle seçmenin ‘düşüncelerini zehirlediğini' belirtti. Trump, "Obama dürüst olmayan Hillary Clinton hesabına kampanya yapmaya son vermeli ve onun yerine istihdam ve sınırın korunması için çalışmalıdır”, dedi.

Donald Trump hafta sonunda 8 Kasım'daki başkanlık seçiminde yasalara uyulacağından kuşku duyduğunu ve sonucun birçok eyalette Hillary Clinton lehine değiştirileceğini iddia etmişti. Son anketlere göre Hillary Clinton ile Trump arasındaki fark açılıyor. ABD'deki başkanlık seçimi merkezi bir kurul tarafından değil eyaletler tarafından organize ediliyor. Bazı eyaletlerde oy verme işlemi başlamış bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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