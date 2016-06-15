Obama’dan, Trump’a Müslüman karşıtlığı eleştirisi: Bizim istediğimiz Amerika bu değil

Washington

Donald Trump’ın, Müslümanların ülkeye girişini yasaklamamak ve teröre engel olamamakla suçladığı Başkan Barack Obama’dan cevap geldi. Başkan Obama, Trump’ın Müslüman karşıtı bir üslup kullandığını hatırlatarak, “Bizim istediğimiz Amerika bu değil” dedi.

Ulusal güvenlik danışmanlarıya yaptığı toplantının ardından konuşan Obama, Trump’ın iddialarına cevap verdi. Obama, Müslüman Amerikalılara farklı şekilde davranmanın ABD’yi daha güvenli hale getirmeyeceğini tam tersine IŞİD taraftarları arasında Batı’nın Müslümanlardan nefret ettiği düşüncesini yayarak tehlikeyi artıracağını söyledi.

“ABD, özgürlük üzerine kurulmuştur ve Amerika’da din testi yoktur” diyen Obama, konuşmasında, “Başkan olarak, burada ve tüm dünyada Müslüman arkadaşlarımızı ve müttefiklerimizi, dünyanın en büyük dinlerinden birinin saptırılmasına karşı bizimle çalışmaları içim çağrıda bulundum” ifadelerine yer verdi.

‘Radikal İslam’ ifadesi

Trump’ın ısrarlarına rağmen ‘radikal İslam’ ifadesini kullanmayacağının altını çizen Obama, “Radikal İslam ifadesini kullanmadığımız için stratejisiz kaldığımız hiç bir an yoktur. Hiç bir danışmanım bir kere bile ‘Adamım, eğer bu ifadeyi kullanırsak bu şeyi tersine döndürebiliriz’ demedi, bir kere bile. Birileri cidden bizim kiminle savaştığımızı bilmediğimizi mi düşünüyor? Eğer orada birileri bizim düşmanlarımızın kim olduğu hakkında kafamızın karışık olduğunu düşünüyorsa bu, savaş meydanında binlerce teröristi ortadan kaldırmış olmamızı bir sürpriz yapar” şeklinde konuştu.

Ülke içi teröre çözüm: Silah yasası

Başkan Obama, teröre çözüm olarak, saldırı silahları yasağının yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini savundu. Uçaklara alınmayan, terörle muhtemel ilişkisi olan kişilere silah da verilmemesi gerektiğini söyleyen Obama, “Burada, evde, eğer gerçekten güvenlik güçlerinin Amerikalıları, burada ortaya çıkan radikallerden, San Bernardino ve Orlando’da meydana gelen trajedilerden korumasını istiyorsak bunun anlamlı bir yolu var, Amerikalıları öldürmek isteyen insanların, düzinelerce masum insanı öldürmesine olanak sağlayan silahlara erişimini zorlaştırmalıyız” dedi.

IŞİD,13 bin kez havadan vuruldu, 120 lider ve komutan öldürüldü

Obama, ABD ve koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği 13 bin hava saldırısı dahil bütün gayretlerden sonra IŞİD’in Irak ve Suriye’de hiç olmadığı kadar baskı altında olduğunu ifade etti. Obama açıklamasının devamında, “Şu ana kadar IŞİD’in 120 lider ve komutanını yok ettik. Ve mesajımız açık, eğer Amerika’yı ve müttefiklerimizi hedef alırsanız, güvende olmayacaksınız. Asla güvende olmayacaksınız. IŞİD, Irak’ta toprak kaybetmeye devam ediyor. Koalisyonumuz saldırı konumunda IŞİD ise savunma konumunda olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.