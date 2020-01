Obama'dan Trump destekçisini yuhalayanlara tepki: Bu ülkede ifade özgürlüğü var!

ABD Başkanı Barack Obama, Hillary Clinton için oy istediği miting sırasında Donald Trump'a destek veren bir kişiyi yuhalayanlara tepki gösterdi. "Herkes otursun ve beni dinlesin. Hiçbir şey yaptığı yok, endişelenmenize de gerek yok" diyen Obama "Her şeyden önce ifade özgürlüğüne saygı duyulan bir ülkede yaşıyoruz. Yuhalamayı bırakın. Oy kullanın" ifadesini kullandı.

Obama, 8 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi Kuzey Carolina eyaletinde bir mitinge katılarak, Clinton için oy istedi.

Başkan Obama, Trump'ın başkanlık niteliklerine sahip olmadığını söylediği sırada, kalabalık arasından bir seçmen Trump'a destek veren bir pankartı havaya kaldırdı.

Clinton mitinginde Trump pankartı açan seçmene tepki gösteren ve yuhalayan kalabalığa müdahale eden Obama, bu kişileri susturdu.

Obama just lost control of the crowd in North Carolina which was shouting down a Trump supporter; Obama defended the guy's right to protest pic.twitter.com/bTjHPvadcj