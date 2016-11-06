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Dünya

Obama'dan Trump destekçisini yuhalayanlara tepki: Bu ülkede ifade özgürlüğü var!

"Salonda kendi adayını destekleyen yaşlı bir centilmen var, hiçbir şey yaptığı yok"

06 Kasım 2016 00:58

ABD Başkanı Barack Obama, Hillary Clinton için oy istediği miting sırasında Donald Trump'a destek veren bir kişiyi yuhalayanlara tepki gösterdi. "Herkes otursun ve beni dinlesin. Hiçbir şey yaptığı yok, endişelenmenize de gerek yok" diyen Obama "Her şeyden önce ifade özgürlüğüne saygı duyulan bir ülkede yaşıyoruz. Yuhalamayı bırakın. Oy kullanın" ifadesini kullandı.

Obama, 8 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi Kuzey Carolina eyaletinde bir mitinge katılarak, Clinton için oy istedi.

Başkan Obama, Trump'ın başkanlık niteliklerine sahip olmadığını söylediği sırada, kalabalık arasından bir seçmen Trump'a destek veren bir pankartı havaya kaldırdı.

Clinton mitinginde Trump pankartı açan seçmene tepki gösteren ve yuhalayan kalabalığa müdahale eden Obama, bu kişileri susturdu.

 

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Barack ObamaHillary ClintonDonald Trumpifade özgürlüğü
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