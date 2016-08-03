Obama'dan 'Trump' açıklaması: Uygun değil!

ABD Başkanı Barack Obama, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın başkanlık için uygun olmadığını söyledi ve Trump'ı eleştiren Cumhuriyetçilere seslenerek "Neden hâlâ onu destekliyorsunuz" dedi.

Obama, "Yeter' diyeceğiniz bir nokta gelmeli" diye konuştu.

ABD Başkanı, önceki Cumhuriyetçi başkan ya da başkan adaylarıyla da siyasi farklılıkları olduğunu ancak onlardan hiçbirinin bir başkan olarak görev yapamayacağını düşünmediğini söyledi.

Oğlu Irak'ta ABD ordusunda görev yaparken ölen, Müslüman bir ABD vatandaşı olan Khizr Khan, geçen hafta düzenlenen Demokratik Ulusal Kongresi'nde Trump'ın Müslümanların ABD'ye girişini geçici olarak askıya alma planını eleştirmişti.

Trump ise Khan'a sert bir eleştiriyle cevap vermişti.

Bunun üzerine bazı Cumhuriyetçilerden ve çeşitli savaşlarda ölmüş asker ailelerinden Trump'a eleştiri gelmişti.

Obama Trump'ın bu açıklamasını hatırlattı ve "Cumhuriyetçi aday başkan olarak görev yapmaya uygun değil ve bunu kanıtlamaya devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı, Trump'ın bazı sözlerini kabul edilemez bulan Cumhuriyetçilere de seslendi ve "Neden onu hâlâ destekliyorsunuz" diye sordu.

Trump ise ilerleyen saatlerde bir açıklama yayımladı ve 'Başkan Obama'nın başarısız bir liderlik sergilediğini, onun döneminde ABD'nin ülke dışında küçük düşürüldüğünü, radikal İslam'ın da kıyılarına kadar geldiğini' söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi sözcüsü Paul Ryan ve Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell Trump'ın adaylığını eleştiriyor.

Salı günü Kongre'nin Cumhuriyetçi üyesi Richard Hanna Demokrat aday Hillary Clinton'ı destekleyeceğini söyledi.

Hanna bu kararı, Trump'ın Khan ailesiyle ilgili yorumları üzerine aldığını belirtti.

Bununla birlikte Trump partisinde büyük bir desteğe sahip.