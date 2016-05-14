Obama'dan trans öğrencilere destek

ABD'de Başkan Barack Obama yönetimi, trans öğrencilerin devlet liselerindeki tuvaletleri kendi seçtikleri cinsel kimlik doğrultusunda kullanmaları yönünde bir talimat hazırladı.

Eğitim ve Adalet Bakanlıklarının hazırladığı talimat, hiçbir öğrencinin ayrımcılığa uğramamasını hedefliyor.

Karar ABD hükümetinin Kuzey Carolina eyaletiyle LGBT bireylerin hakları ve kamuya açık tuvaletlerin kullanımı konusunda bu hafta başında girdiği yasal mücadelenin ortasında geldi.

Kuzey Carolina trans bireylerin kamuya açık tuvaletleri doğumdaki cinsiyetlerine uygun şekilde kullanmasını zorunlu kılan bir yasa geçirmişti. Yasa aynı zamanda LGBT bireylerini ayrımcılığa karşı korunmasını da engelliyor.

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch yasanın "devlet destekli ayrımcılık" anlamına geldiğini ve trans bireylerde "duygusal hasar, zihinsel acı, endişe ve aşağılanmaya" neden olduğunu söyledi.

ABD hükümeti ile Kuzey Carolina yasal mücadele içinde

Adalet Bakanlığı Kuzey Carolina eyaletine yasayla ilgili dava açtı.

Kuzey Carolina'nın Cumhuriyetçi valisi Pat McCroy ise yasayı savunarak federal hükümetin "küstahça gücünü aştığını" söyledi.

Devlet okulları yasal olarak talimatı uygulamak zorunda değil ancak buna uymazlarsa federal fonların keilmesiyle karşı karşıya kalabilir.

Kuzey Carolina eyaleti eğer yasayı geri çekmezse 4.8 milyar dolar tutarında devlet desteğini kaybedebilir.

ABD hükümetinin okullara yönelik talimatında "Bir okul cinsiyetler bazında ayrı tesisler sağlayabilir ancak trans öğrencilere bu tesisleri kendi cinsel kimlikleriyle uyumlu biçimde kullanmalarına izin verilmeli" dendi.

Talimatta ayrıca trans öğrencilerin tesislere girişine "diğer öğrenciler, veliler ya da toplumdaki kişiler itiraz ya da endişe etse bile" izin verilmeli ifadeleri de yer aldı.

Talimat bugün tüm devlet okullarına gönderilecek.

ABD'de trans bireylerle ilgili tartışma ülkenin diğer eyaletlerine de sıçramış durumda.

Virginia eyaletinde bir federal mahkeme trans bir bireyin erkekler tuvaletini kullanmasının engellenmesini sivil hakların ihlali olduğu yönünde karar verdi.

Oregon ve Chicago'daki okul yetkilileri de trans öğrencilerin haklarının korunması için harekete geçti.