-OBAMA'DAN TİBET HALKINA DESTEK WASHINGTON (A.A) - 17.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama ile görüşmesinde, Çin'deki Tibetlilerin insan haklarının korunmasının önemini vurguladığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Beyaz Saray'da yapılan Obama-Dalay Lama görüşmesiyle ilgili yazılı açıklamasında, Obama'nın görüşmede, ''Tibet ve dünya genelindeki Tibet halkının eşsiz dini, kültürel ve dilsel geleneklerinin korunmasına güçlü desteğini yinelediğini'' belirtti. Obama'nın Çin'deki Tibetlilerin insan haklarının korunmasının önemini vurguladığını kaydeden Carney, ''Başkan Obama'nın, Dalay Lama'nın, şiddete başvurmama ve Çin ile diyaloğa olan bağlılığı ve 'orta yol' yaklaşımına yönelik gayretini övdüğünü'' ifade etti. Carney, Obama'nın, görüşmede, ülkesinin Tibet'i Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak görme ve Tibet'in bağımsızlığına destek vermeme yönündeki siyasetini tekrarlayarak, uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için doğrudan diyalog kurulmasına olan desteğini ve sonuçlar üreten bir diyaloğun hem Çin hem de Tibetliler için olumlu olacağını vurguladığını belirtti. Başkan Obama'nın ABD ile Çin arasında iş birliği içeren bir ortaklığın inşasına verdiği önemin altını çizdiğini bildiren Carney, Dalay Lama'nın da Tibet'in bağımsızlığı peşinde olmadığını belirttiği ve kendi temsilcileriyle Çin hükümeti arasında diyaloğun yakında yeniden başlayabileceği ümidini dile getirdiğini kaydetti.