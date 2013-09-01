Obama'dan Suriye'ye 'sol ayak'lı gönderme

ABD Başkanı Obama, Suriye’ye yönelik askeri harekat yapmayı planladıklarını söyleyerek, yetkiye ihtiyacı olmasa da Kongre’den bunu talep edeceğini ifade etti. Ayrıca, ülkesinin savaş yorgunu olduğunu belirterek ABD askerlerinin karaya asla ayak basmayacağını duyurdu.

Öte yandan, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te çekilen Obama’nın son fotoğrafı ise oldukça dikkat çekiciydi. Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner’le vurma kararını konuşurken yardımcısı Joe Biden de yanındaydı.

Sol ayağını çalışma masasının üzerine koyarak telefonda konuşan Obama, vücut dili ile Suriye mesaj verdi.