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Dünya

Obama'dan Suriye rejimine suçlama WASHINGTON (A.A)

04 Şubat 2012 21:58

-Obama'dan Suriye rejimine suçlama WASHINGTON (A.A) - 04.02.2012 - ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen, 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği saldırılardan sonra, Suriye rejimini "sivilleri öldürmekle" suçladı. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kendi halkına karşı işlediği cinayet ve suçlara son vermesi, iktidarı bırakması ve bir an önce demokratik geçişe izin vermesi gerektiğini" belirtti. Açıklamada Obama, dün Suriye hükümetinin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Suriye vatandaşını öldürdüğünü belirterek, Suriye hükümetinin Humus halkını hedef alan bu menfur saldırılarını sert şekilde kınadığını, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini ifade etti. Daha iyi bir gelecek için Suriyelilerle çalışmaya hazır olduğunu belirten Obama, tüm hükümetlerin vatandaşlarını korumaktan sorumlu olduğunu, vatandaşlarına saldıran ve onları katleden hükümetlerin yönetmeyi haketmediğini vurguladı. Obama açıklamasında, "Suriye rejiminin halkını korkutarak iktidarda kalma politikasının sadece onun güçsüzlüğünü ve düşmesinin kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini" belirterek, "Esad'ın Suriye halkını yönetme hakkı yok, halkının ve uluslararası toplumun gözünde meşruiyetini kaybetti" ifadesini kullandı.

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