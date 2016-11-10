Obama'dan seçim sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Barack Obama, Trump'a görevi başarılı bir şekilde teslim edeceği konusunda güvence verdi. Obama ekibine, Trump'a görevi başarılı bir biçimde teslim edebilmek için mümkün olduğunca sıkı bir biçimde çalışma talimatı verdiğini belirtti.

Başkan Obama, Trump'un başarılı bir başkan olabilmesi için kendisinin de elinden geleni yapacağını söyledi. Obama, "Başkanlık işlemlerinin huzurlu bir şekilde devredilmesi demokrasimizin önemli bir özelliğidir" diye konuştu.

Demokratların seçim yenilgisini bir kenara bırakması gerektiğini ifade eden Obama, "Şimdi artık Trump'un başarılı olması ve ülkeyi birleştirme ve yönetmede başarılı olması için çabalamalıyız" dedi.

Başkan Obama, ABD'nin görev süresinin sonunda, göreve başladığı günden daha iyi olacağını söyleyerek, ekibinin geriye 'güçlü bir ülke bırakacağını' ifade etti. Obama gençlere cesaretlerini korumaları ve karamsarlığa kapılmamaları çağrısında bulundu.

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