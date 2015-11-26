Obama'dan savunma bütçesine onay



ABD Başkanı Barack Obama Kongre ile arasındaki, Guantanamo esir kampının kapatılmasıyla ilgili anlaşmazlığa rağmen 607 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı. Obama dört hafta önce, kampın kapatılmasına imkan tanımadığı gerekçesiyle ender görülen veto hakkını kullanarak bütçe tasarısını geri çevirmişti.

Obama Çarşamba günkü açıklamasında, Kongre'nin Guantanamo esir kampının kapatılmasına yardımcı olmamasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu söyledi. Obama, “kampın muhafaza edilmesi millet olarak çıkarlarımıza ters düştüğü gibi dünyadaki itibarımızı da zedeliyor”, dedi. Her yıl büyük kaynak ayırdıkları esir kampının önemli müttefikleriyle aralarındaki ilişkilere zarar verdiğini ve şiddete yatkın radikal unsurları cesaretlendirdiğini söyleyen Başkan Obama kamptaki tutuklu sayısının yüzde 85 oranında azaltıldığını ve son iki yılda 57 kişinin nakledildiğini belirtti. Kampta elan 107 tutuklu bulunuyor.

Barack Obama, insan hakkı savunucuları tarafından yıllardır eleştirilen Guantanamo'nun kapatılmasını Kongre'ye önereceğini söylemiş ancak kapatma planını belirsiz süre ertelemişti. Beyaz Saray kampın geleceğiyle ilgili planların altı ay önce hazır edildiğini duyurmuştu.