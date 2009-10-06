Obama'dan Sarkisyan'a destek telefonu

ABD Devlet Başkanı Barack Obama ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türk-Ermeni ilişkileri ve işgal altındaki Yukarı Karabağ konusunu ele aldı.



Merkezi Erivan'da bulunan Mediamax ajansının haberine göre, Obama, çeşitli temaslar için Los Angeles'ta bulunan Sarkisyan'ı telefonla aradı.



Telefon görüşmesinde Obama, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören süreci desteklediklerini kaydetti.



Habere göre, Türk-Ermeni süreciyle ilgili ABD'nin tutumunu anlatan Obama, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören sürecin ön koşulsuz sürdürülmesi ve Karabağ sorunuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.



Ermeni diyasporasıyla görüşmek üzere farklı ülkeleri ziyaret eden ve bu görüşmelerdeki izlenimlerini Obama ile paylaşan Sarkisyan da 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddiaları göz önünde bulundurulduğunda, "diasporanın endişelerinin anlaşılır olduğunu" kaydetti.



Yukarı Karabağ ile ilgili sorunun barışçıl yollarla çözümünde arabuluculuk yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndaki çabalarından dolayı ABD'ye teşekkür eden Sarkisyan, Karabağ sorunun barışçıl yollarla çözülmesi sürecini desteklediklerini de belirtti.