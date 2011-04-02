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Dünya

OBAMA'DAN SALDIRIYA KINAMA WASHINGTON (A.A)

02 Nisan 2011 00:52

-OBAMA'DAN SALDIRIYA KINAMA WASHINGTON (A.A) - 01.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'daki BM bürosuna saldırıyı kınadı. Obama, saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı sert dille kınadı ve saldırıda ölenlerin ailelerine taziyelerini sundu. Sükunet çağrısında bulunan ABD Başkanı, ''Sükunetin öneminin altını çiziyoruz ve bütün taraflara şiddetten vazgeçme ve sorunları diyalogla çözme çağrısı yapıyoruz'' ifadesini kullandı. Mezar-ı Şerif'teki BM bürosuna yönelik saldırıda, 7 yabancı BM çalışanı ile 4 Afgan gösterici ölmüştü.

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