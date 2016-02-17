Obama: Suriye'de aktif rol oynaması Rusya'nın ekonomisi için iyi olmaz

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın Suriye'de aktif rol oynamaya devam etmesini eleştirerek, "Bu büyük bir iş, Rus ekonomisinin durumuna baktığımızda, bu Rusya için en iyi şey olmayacak" dedi. Suriye’deki ateşkes için de Obama, “Suriye'yi istikrara kavuşturma sorununu çözmenin tek yolu tek yolu siyasi geçiş sağlamak” ifadesini kullandı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin liderleri ile ABD'nin California eyaletindeki Sunnyland’de bir araya gelen Obama, görüşmeler sonrası basın toplantısı düzenledi. Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, toplantıda gazetecilerin Suriye’deki olaylara ilişkin sorularına cevap veren Obama, Suriye’de şiddetin ve göçlerin nasıl durdurulacağını ve nasıl çözüme gidileceğini konuşmak gerektiğini söyledi.

Obama, Rusya’nın Suriye’de aktif rol oynamaya devam etmesinin Moskova hükümetine maliyetli olacağını kaydetti. Rusya’nın Suriye’ye asker göndermesinin rejimin zayıf bir durumda olduğunu gösterdiğini belirten Obama, "Rusya’nın Suriye’yi kalıcı olarak işgale hazırlanmak için yatırım yaptığını düşünebileceğini ancak bunun maliyetli olacağını" ifade etti. Obama, “Bu büyük bir iş, Rus ekonomisinin durumuna baktığımızda, bu Rusya için en iyi şey olmayacak” diye konuştu. Suriye topraklarının dörtte üçünün rejimin kontrolünde olmadığını hatırlatan Obama, Rusya’nın ABD ve uluslararası toplumdaki müttefikleri ile Suriye’de siyasi geçiş üzerinde çalışmasının en akıllı yol olacağını dile getirdi.

Suriye'de planlanan ateşkese dikkat çeken Obama, bunun önemli bir sınav olacağını vurguladı. Rusya'nın büyük bir ordusu olduğunu ifade eden ABD Başkanı, "Bir avuç muhalif tabii ki dünyanın en büyük ikinci ordusunun silahlarıyla baş edecek durumda değil. Bu, Suriye'yi istikrara kavuşturma sorununu çözmüyor. Bunun tek yolu siyasi geçiş sağlamak" şeklinde konuştu.

Obama, Suriye probleminin herkesi etkilediğini ancak bölgede IŞİD’le mücadelenin devam edeceğini anlattı. IŞİD’le mücadeleye odaklanan ortakları ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Obama, okul-hastanelerin havadan bombardımana tutulmasından ziyade daha kalıcı siyasi çözüm getirmek için çabalayacaklarını sözlerine ekledi.