Obama'dan Romney'e 'mağdur eleştirisi

ABD Başkanı Barack Obama, Başkanlık seçimlerindeki Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney'e, basına yansıyan son videosundaki sözleri üzerinden yüklendi. Obama, başkan olmak isteyen kişinin tüm Amerikalılar için çalışması gerektiğini belirtti.

David Letterman'ın talk şov programına katılan Barack Obama, başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Mitt Romney'in Amerikalılar'ın yüzde 47'sini mağdur olarak tanımlamasını eleştirdi. ABD Başkanı, 2008 yılında seçimleri kazandığı gece yaptığı konuşmada kendisine oy vermeyeneler dahil herkes için çalışacağını söylediği hatırlatmasını yaptı.

"Başkan olarak öğrendiğim tek şey bütün ülkeyi temsil ettiğinizdir" diyen Obama, kendisini mağdur olarak gören çok fazla insanın da bulunmadığını belirtti.

Romney geri adım atmadı

Fox News TV kanalına konuşan Romney ise Obama'nın tepki gösterdiği açıklamaları konusunda geri adım atmadı. Romney, hükümete bağımlı olanların kendisine oy vermeyeceğini bildiğini söyledi. Kamuoyu yoklamaları Romney'in az biR farkla Obama'nın arkasından geldiğini gösteriyor. Ancak NBC ve Wall Street Journal'ın yayınladığı son kamuoyu yoklaması, Obama'nın oyunu yüzde 50'ye çıkararak rakibine yüzde 5 fark attığını sonucunu ortaya koyuyor. Romney'in bir bağış gecesinde yaptığı konuşmanın gizli çekilmiş görüntüleri önceki gün kamuoyuna yansımıştı.

Görüntülerde Romney, 'Amerikalılar'ın yüzde 47'sinin kendilerini mağdur ve devlete muhtaç olarak gördükleri, bu kesimin zaten Obama'ya oy vereceğini ve kendi işinin bu kişilerin derdine düşmek olmadığını' söylerken görülüyordu.

Romney'in bir gizli kaydı daha yayınlandı

ABD'de Başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi adayı Mitt Romney'in, Obama taraftarlarıyla ilgili tartışma yaratan açıklamalarını gösteren gizli görüntü kaydından sonra yeni bir kaydı daha ortaya çıktı. Yine geçen Mayıs ayında Florida'da düzenlenen bağış toplama etkinliği sırasında çekilmiş görüntülerde Romney, Filistinliler'in barış istemediğini söylüyor.

Videoda Romney, Filistinliler'in, 'İsrail'in yıkımına ve yok edilmesine kendini adadığını' belirtiyor. Romney, ''Bunlar çözülmesi çok zor sorunlar. Zaten Filistinliler de barışı istemiyor, siyasi amaçlarla İsrail'in yıkımına ve yok edilmesine kendilerini adamışlar. Bunlar çok çetrefilli meseleler ve ben, 'bir yolu yok' diyorum' diye konuşuyor.

Mother Jones adlı derginin internet sitesi tarafından dün yayınlanan görüntülerdeyse Romney, 'Amerikalılar'ın yüzde 47'sinin kendilerini mağdur ve devlete muhtaç olarak gördükleri, bu kesimin zaten Obama'ya oy vereceğini ve kendi işinin bu kişilerin derdine düşmek olmadığını' söylerken görülüyordu.

Son kamuoyu yoklamalarına göre Obama, az farkla Romney'in önünde bulunuyor.

ABD'de başkanlık seçimleri sonuçları 6 Kasım'da belli olacak. (BBC Türkçe)