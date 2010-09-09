-OBAMA'DAN RAHİBE PLANINI GÖZDEN GEÇİRME ÇAĞRISI WASHINGOTN (A.A) - 09.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalı bir rahibin 11 Eylül'ün yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim yakma planını eleştirerek, rahibe ''bu yıkıcı planını gözden geçirmesi'' çağrısında bulundu. ABC TV'de yayınlanan Good Morning America programına katılan Obama, Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sayesinde El Kaide'nin daha çok taraftar toplayabileceğini belirterek, ''El Kaide bu sayede, Amerikan ve Avrupa kentlerinde kendilerini havaya uçurmaya arzulu daha çok kişiyi saflarına dahil edebilecek'' dedi. Obama, bu rahibe ''iyilik meleklerini dinlemesi'' tavsiyesinde bulunarak, ''bu yıkıcı planını gözden geçirmesi'' çağrısı yaptı. Obama, bunun sonucunda, Pakistan ve Afganistan gibi yerlerde ciddi şiddet olaylarıyla karşılaşılabileceğini belirtti. Barack Obama, ''Oldukça güncel bir sorun olarak şunu da anlamasını isterim ki yapacağını söylediği bu marifetiyle üniforma altındaki genç erkek ve kadınlarımızı da tehlikeye sokmakta'' diye konuştu. Obama, Kur'an-ı Kerim yakma teşebbüsünün Amerikan değerlerine aykırı olduğunu da vurguladı. Rahibe seslenen Obama, ''Eğer bizi dinliyorsa, yapmayı düşündüğü şeyin, Amerikalılar olarak bizlerin değerlerine aykırı olduğunu anlamasını umuyorum'' dedi.