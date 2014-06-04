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Dünya
Deutsche Welle

Obama'dan Poroşenko'ya destek sözü

Avrupa ziyareti kapsamında Polonya’da bulunan ABD Başkanı Obama, Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı poroşenko ile görüştü. Obama, Ukrayna'ya uzun vadeli destek sözü verdi.

04 Haziran 2014 16:37


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Polonya'da ABD Başkanı Barack Obama ile biraraya geldi.

Obama, Poroşenko’ya ABD’nin uzun vadede ülkesine yardım etmeye hazır olduğu söyledi. Obama, “ABD, önümüzdeki günler, haftalar ve yıllarda Ukrayna halkının arkasında durmaya kesinlikle kararlıdır” dedi. Obama, gazetecilere yaptığı açıklamada, Poroşenko’nun vizyonundan çok etkilendiğini kaydetti.

ABD Başkanı ayrıca, Ukrayna’ya yaptığı, gece görüş gözlüğü de dâhil olmak üzere silah niteliği taşımayan askeri malzeme yardımlarını artıracağını açıkladı. Obama, toplam 5 milyon dolarlık askeri teçhizat teminatı verdi.

Poroşenko ise İngilizce yaptığı açıklamada, Obama’ya “çok önemli olan” sürekli desteği için teşekkür etti.

Poroşenko-Kerry görüşmesi

Poroşenko, Obama ile görüşmesi öncesi ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile de bir araya geldi.

Kerry, Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak, “Poroşenko, her yerde kazandı ve ülkeyi yeni bir döneme götürmekle görevlendirilmş oldu” dedi.

Poroşenko, salı akşamı düzenlenen bir etkinlikte Polonya ve Batılı devletlere, ülkesine gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti. Ukrayna Devlet Başkanı, “Şu anda bütün dünyanın yanımızda yer aldığını görüyoruz. Saldırgan, izolasyona mahkûm oldu” ifadelerini kullandı.

Poroşenko ve Obama, 4 Haziran 1989'da Polonya'nın ilk özgür seçimleri düzenlemesinin yıl dönümü münasebetiyle Polonya'da bulunuyor. Seçimler, Polonya yurttaşlık hareketi ve Solidarnosc sendikasının zaferiyle sonuçlanmıştı. Polonya'daki seçimler, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Avrupa'daki siyasi değişime de öncülük etmiş oldu.

19 devlet ve hükümet başkanının davet edildiği anma töreni, Ukrayna krizi nedeniyle daha da önem kazandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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