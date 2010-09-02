-OBAMA'DAN ORTADOĞU LİDERLERİNE BARIŞ ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A) - 02.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, bölgede barış için Ortadoğu liderlerine çağrıda bulundu. Washington'da bulunan Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Ürdün Kralı Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da ortak masa etrafında biraraya gelen Obama, kendisi ve Ortadoğu liderlerinin barış yolunda yürümeleri gerektiğini söyledi. Mübarek ise Ortadoğu barışı için Washington'da yapılan görüşmelerin ABD'nin barış görüşmelerine ciddi önderlik yapacağını gösterdiğini ifade etti. Mübarek, barış fırsatını yakalamak için İsrail'in yerleşimlerin inşasını durdurması gerektiğini vurguladı. İsrail'in Filistinlilerin topraklarında yerleşim yapmasının uluslararası yasalara aykırı olduğunu belirten Mübarek, Ortadoğu barışının 20 yıldır yakalanması zor bir umut olduğunu vurgulayarak, barışı başaramamanın, bölge halkı arasında büyük düş kırıklığı yaratacağını kaydetti. Netanyahu ise Filistin lideri Abbas'ı barış ortağı olarak niteleyerek, barış olmazsa herkesin kaybedeceği uyarısında bulundu. Filistinliler ile İsrailliler arasında hak edilen kalıcı barışın sağlanmasını istediğini bildiren Netanyahu, barışın, zaman testine dayanan güvenlik düzenlemelerini gerektirdiğini bildirdi. Netanyahu, İsrail tarafından daha önce verilen ödünlerin, ülkesine yönelik şiddeti sona erdirmediğini de ileri sürdü. Abbas da bir yıl içinde Ortadoğu barış anlaşmasının mümkün olduğunu ifade etti. İsrail'den tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmasını isteyen Abbas, artık barış yapmanın, İsrail işgalinin sona ermesinin ve Filistin devletinin kurulmasının zamanının geldiğini belirtti. Abbas, ayrıca Beyaz Saray'daki toplantıda Netanyahu'ya, Batı Şeria'da İsraillilere yönelik son saldırıları kınadığını da söyledi.