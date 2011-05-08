T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'dan operasyonu yapan askerlere fırça

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in boyunun ölçülmesi için, bir ABD komandosunun, Bin Ladin'in yanına yattığı ortaya çıktı.

08 Mayıs 2011 03:00

T24 - ABD'li komandoların Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta düzenlediği operasyonda öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in boyunun ölçülmesi için, bir ABD komandosunun, Bin Ladin'in yanına yattığı ortaya çıktı. Operasyonu canlı izleyen ABD Başkanı Barack Obama, duruma tepki göstererek, "Operasyon için bir helikoptere 60 milyon dolar para veriyoruz ama bir tane mezura alamıyor musunuz?" dedi.

Obamadan operasyonu yapan askerlere fırça

1.82 metre boyundaki bir komando Ladin’in yanına uzanarak tam boyu hesaplandı.

Operasyona katılacak askerler en deneyimliler arasından seçildi.

Villada çok fazla çocuk olduğu ihtimali göz önüne alınarak “Tehdit oluşturmayan kadın ve çocuklara asla ateş edilmeyecek” talimatı verildi.

Amerikan askerleri villanın içine kapıları patlatarak girdi.


Köpekler yok gösterdi

Komandolara özel eğitilmiş köpekler de yol gösterdi.

Bin Ladin ilk olarak üçüncü kattın koridorunda görüldü. Komandolar ateş etti ama El Kaide liderini ıskaladı. Ladin odasına girdi. Kapıyı yine patlatarak giren komandolar Ladin’in hazırlıklı olacağını düşünerek odaya girdikleri gibi El Kaide liderini başından iki ve göğsünden bir kurşunla öldürdü.

40 dakika süren operasyon sonunda Bin Ladin’in cesedi yerde yatıyordu.



ABD askeri boy ölçmek için Ladin'in yanına yattı

Önce fotoğrafları çekilerek kimlik tespitine çalışıldı. Ardından 1.82 metre boyundaki bir komanda Ladin’in yayına uzanarak tam boyu hesaplandı.

Ladin’in öldürülmesini Beyaz Saray’daki ‘durum odası’ndan izleyen ABD Başkanı Barack Obama danışmanlarına dönerek, “Operasyon için bir helikoptere 60 milyon dolar para veriyoruz ama bir tane mezura alamıyor musunuz?” diye tepki gösterdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24