Obama'dan operasyonu yapan askerlere fırça

T24 - ABD'li komandoların Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta düzenlediği operasyonda öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in boyunun ölçülmesi için, bir ABD komandosunun, Bin Ladin'in yanına yattığı ortaya çıktı. Operasyonu canlı izleyen ABD Başkanı Barack Obama, duruma tepki göstererek, "Operasyon için bir helikoptere 60 milyon dolar para veriyoruz ama bir tane mezura alamıyor musunuz?" dedi.





1.82 metre boyundaki bir komando Ladin’in yanına uzanarak tam boyu hesaplandı.

Operasyona katılacak askerler en deneyimliler arasından seçildi.

Villada çok fazla çocuk olduğu ihtimali göz önüne alınarak “Tehdit oluşturmayan kadın ve çocuklara asla ateş edilmeyecek” talimatı verildi.

Amerikan askerleri villanın içine kapıları patlatarak girdi.



Köpekler yok gösterdi

Komandolara özel eğitilmiş köpekler de yol gösterdi.

Bin Ladin ilk olarak üçüncü kattın koridorunda görüldü. Komandolar ateş etti ama El Kaide liderini ıskaladı. Ladin odasına girdi. Kapıyı yine patlatarak giren komandolar Ladin’in hazırlıklı olacağını düşünerek odaya girdikleri gibi El Kaide liderini başından iki ve göğsünden bir kurşunla öldürdü.

40 dakika süren operasyon sonunda Bin Ladin’in cesedi yerde yatıyordu.





ABD askeri boy ölçmek için Ladin'in yanına yattı

Önce fotoğrafları çekilerek kimlik tespitine çalışıldı. Ardından 1.82 metre boyundaki bir komanda Ladin’in yayına uzanarak tam boyu hesaplandı.

Ladin’in öldürülmesini Beyaz Saray’daki ‘durum odası’ndan izleyen ABD Başkanı Barack Obama danışmanlarına dönerek, “Operasyon için bir helikoptere 60 milyon dolar para veriyoruz ama bir tane mezura alamıyor musunuz?” diye tepki gösterdi.





