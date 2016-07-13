Obama'dan öldürülen polislere övgü



ABD Başkanı Barack Obama, Dallas'taki bir protesto yürüyüşü sırasında bir keskin nişancı tarafından öldürülen beş polis memuru için düzenlenen törende yaptığı konuşmada polisin şimdiye kadar ne kadar can kurtardığını kimsenin bilemeyeceğini söyledi. Yüzlerce kişinin katıldığı Dallas'taki anma töreninde eski ABD Başkanı George Bush da bir konuşma yaptı.

Barack Obama, Amerikalılara son günlerdeki bir dizi saldırıya rağmen çaresizliğe kapılmamaları için çağrıda bulundu. Başkan Obama, "önyargılar ve ayrımcılık uçup gitmemiş de olsa, yaşadığı yıllar boyunca ırklar arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde düzeldiğini" sözlerine ekledi. Etnik anlaşmazlıkların aşılmasında önemli mesafe kat edilmiş olmasına rağmen önyargıların ortadan kaldırılamadığını ifade eden ABD Başkanı "şiddet kurbanlarının teselli bulamayacaklarını ve etnik gruplar arasındaki uçurumun kapatılabilmesi için Amerikalıların birbirlerine yüreklerini açmaları gerektiğini" söyledi.

Farklı adalet

İki siyahın polis tarafından öldürülmesini protesto edenlerin tahrikçi ya da paranoyak sayılamayacağını belirten Barack Obama polise karşı şiddet çağrısında bulunanların adalete kötülük etmiş olacaklarını vurguladı. Obama, ‘hukuk sisteminin beyazlar ve siyahlar tarafından farklı algılandığını, fakirliğin kentlerde kök salmasına göz yumulduğunu ve uyuşturucuyla mücadeleye gerekli kaynağın ayrılmadığını' dile getirdi. Başkan Obama ülkesinde silah edinmenin kolay olmasını da eleştirdi ve “Kentlerimizi silah deposuna çeviriyoruz. Çocuklar bile silaha, kitaptan ya da bilgisayardan daha kolay ulaşabiliyorlar”, dedi.

Obama'nın Dallas'ta yaşayan selefi George Bush konuşmasında "Amerikalıları birleştiren özelliğin yas ve korku olmaması gerektiğini ve umut, sempati ve daha iyiye ulaşma hedefiyle birleşmeyi arzuladıklarını" söyledi.