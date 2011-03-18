-OBAMA'DAN NÜKLEER GÜVENLİK TALİMATI WASHINGTON (A.A) - 17.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD'ye tehlikeli seviyede bir radyasyon oranının ulaşmasını beklemediklerini belirtti. Obama, yaptığı konuşmada, batı kıyıları, Hawaii, Alaska veya Pasifik'teki Amerikan toprakları olsun, ABD'ye tehlikeli seviyede bir radyasyon oranının ulaşmasını beklemediklerini, bunun Nükleer Düzenleme Kurulu ve birçok uzmanın kararı olduğunu bildirdi ve Amerikalıları sakin olmaya çağırdı. Obama, ayrıca Japonya'da meydana gelen felaketin ışığında, Nükleer Düzenleme Kurulu'na, ABD'deki nükleer santralların güvenliğinin "kapsamlı olarak yeniden gözden geçirilmesi" talimatı verdiğini söyledi.