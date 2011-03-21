-OBAMA'DAN NEVRUZ BAYRAMI MESAJI WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, İranlı gençlere seslenerek, ülkelerinin geleceğinin onların elinde olduğunu ve kendilerini desteklediğini belirtti. Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan video mesajında Obama, "İran'ın geleceğinin, kendi kaderlerini belirleyecek olan gençlerin elinde olduğunu" kaydetti. Obama, İranlı gençlere hitaben, "Sizin yetenekleriniz, umutlarınız ve seçimleriniz İran'ın geleceğini şekillendirecek ve dünyaya ışık tutmaya yardım edecek. Zaman karanlık gibi görünüyor olsa, sizinle olduğumu bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı. Mesajında, "İran hükümetinin, halkının haklarına saygı göstermekten çok, kendi gücünü korumayı umursadığını" belirten Obama, "İran'ın iki yıldır sürdürdüğü yıldırma ve kötü muamele kampanyasının, hükümetin gücünü değil, korkusunu gösterdiğini" savundu. Obama, "bu döngüyü ancak İranlı gençlerin kırabileceğini" kaydetti. Arap dünyasındaki isyanların da Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde "umut mevsimini" temsil ettiğini ifade eden Obama, bölgedeki gösterilerin, "değişim arzularını" yansıtması açısından İran'da 2009 yılında düzenlenen protestolarla benzerlik taşıdığını belirtti. Obama, Washington ile Tahran arasındaki gergin ilişkilere atıf yaparak, İran gençliğinin "geçmişin zincirlerine bağlı olmadığını" bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Nevruz mesajında, Ortadoğu'daki barışçıl gösterilere ülkesinin desteğini yeniden vurguladı. Clinton mesajında, "Bu yıl bize, Ortadoğu'daki son olaylar üzerinde düşünmemize imkan sağlıyor. Bölgenin geniş kesiminde tanık olduğumuz, insan hakları ve itibarının barışçıl biçimde ifade edilmesini takdirle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.