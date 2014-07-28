Obama'dan, Netanyahu'ya önşartsız ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de acil ve önşartsız insani amaçlı ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, Hamas'ın 5 insani ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ettiğini belirterek, "İkisi son 24 saatte olmak üzere 5 ateşkes anlaşmasını ihlal eden Hamas, İsrail topraklarına saldırmaya devam ediyor" dedi.

"İsrail, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapmaktadır" diyen Netanyahu, Mısır'ın önerdiği ateşkes girişiminin şu an masaya yatırılan tek girişim olduğunu söyledi.

Ölü sayısı 1062'ye yükseldi

Eski Filistin hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü El-Kudra, İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 Temmuz'dan bu yana ölen Filistinlilerin sayısının bin 62'ye yükseldiğini açıklamıştı.