-OBAMA'DAN NETANYAHU'YA MEKTUP TEL AVİV (A.A) - 29.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir mektup göndererek, Batı Şeria'da süresi dolan Yahudi yerleşim birimleri inşaatı yasağının 60 gün süreyle uzatılmasını istediği, karşılığında İsrail'e çeşitli taahhütlerde bulunduğu belirtildi. İbranice yayımlanan Maariv gazetesi, Obama'nın, Batı Şeria'da moratoryumun uzatılmasına karşılık olarak "İsrail'e silah anlaşmaları ve askeri yardım vaat eden, aynı zamanda bir Filistin devletinin tek taraflı ilanını önlemeye yönelik taahhütler içeren" önerisinin Netanyahu tarafından kabul edilmediğini duyurdu. Maariv'in haberinde, geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Savunma Bakanı Ehud Barak ile Başbakan Netanyahu'nun bu konularla görevlendirdiği temsilcisi Yitzhak Molho'nun da sözkonusu mektubun detaylarının hazırlanmasında Amerikalılarla birlikte çalıştığı öne sürüldü. Gazetenin haberine göre mektupta, ilk olarak İsrail'e sofistike silahlar verilmesi öngörülüyor. İkinci olarak ABD yönetimi, Arap inisiyatifinin Filistin devletinin kurulması konusunu BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine getirme girişimlerinin önüne geçileceğini taahhüt ediyor. Mektupta, ABD tarafının bir başka taahhüdü ise Filistinlilerin, Yahudi yerleşimleri konusunu öne sürerek İsrail'e baskı yapmasına izin verilmeyeceğini ve yerleşimlerin akıbetinin nihai statü konuları ile birlikte çözümleneceğini belirtmesi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD'nin bu cömert önerilerine rağmen, en azından dün geceye kadar, İsrail halkına verdiği sözleri öne sürerek moratoryumun 60 gün uzatılması talebini kabul etmediği vurgulandı. Bu arada haberde, Netanyahu'nun bu tavrında ısrarlı olması ve kesin ret cevabı vermesi durumunda, ABD'nin Filistin yönetimine büyük bir jest yapmayı öngördüğü, bu çerçevede nihai çözümün 1967 sınırları temeline dayanacağını kabul edeceği, böyle bir durumda İsrail ile ABD arasında ciddi bir kriz çıkabileceği belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, doğrudan görüşmelerde, iki taraf arasında ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla yeniden bölgeye gelen ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu Temsilcisi George Mitchell ile görüştü. Tel Aviv yakınlarındaki Kesarya'da yapılan görüşme öncesinde konuşan Netanyahu, Filistinliler ile bir barış anlaşmasında kararlı olduğunu belirtti.