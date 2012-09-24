Obama'dan Natenyahu'ya: İsrail gürültü yapıyor

İran konusunda ABD'den "kırmızı çizgi" isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Natenyahu'ya Obama'nın cevabı sert oldu. Obama, Natenyahu'nun "kırmızı çizgi" çağrısını "gürültü" olarak nitelendirdi.

ABD'de 6 Kasım başkanlık seçimleri kampanyalarını sürdüren Demokrat Parti adayı ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhuriyetçi Parti adayı Romney "Ortadoğu" da izlenen dış politika konusunda birbirlerine sert eleştiride bulundu.

Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'nin "Başkan hem müttefiklerine hem de düşmanlarına karşı güçsüz" sözlerine Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" programında cevap veren ABD Başkanı Barack Obama, "Eğer yeni bir savaş çıkarmamızı öneriyorsa bunu açıkça söylesin" sözleriyle karşılık verdi.

Ortadoğu'da yürüttüğü politikalar nedeniyle kendisini eleştiren Romney'ye ilk kez bu kadar açık cevap veren Obama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD İran konusunda 'kırmızı çizgi' belirlesin" çağrısını da "gürültü" olarak nitelendirdi.

Obama, "Ulusal güvenliğimiz söz konusu olunca hissettiğim baskı sadece Amerikan halkı için neyin doğru olduğudur. Bunun dışındaki gürültüleri duymazdan geleceğim" dedi.

'Netanyahu ile görüşmemek hata'

Cumhuriyetçi aday Mitt Romney ise, BM Genel Kurul toplantısı için New York'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya randevu vermeyen Obama'yı eleştirerek şunları söylemişti: "Bence İsrail'in yakın müttefikimiz olduğunu göstermeliyiz. Başkan'ın BM toplantıları için ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmemesi bir hata. Bu, Ortadoğu'ya nedense dostlarmızla aramıza mesafe koyduğumuz mesajını veriyor."

Obama 5 puan önde

Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'nin seçim kampanyasında en çok eleştiri aldığı konulardan biri de dış politika. ABD'de 6 Kasım başkanlık seçimleri öncesi yapılan son kamuoyu yoklamasında ise, Obama, Romney'nin 5 puan önünde bulunuyor.