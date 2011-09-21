-Obama'dan müzakere masasına dönün çağrısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, İsrailliler ile Filistinlilere müzakere masasına dönmeleri çağrısında bulundu. Obama, 66. Dönem BM Genel Kurulu Genel görüşmelerinin açılışında yaptığı konuşmada, İsraillilerle Filistinlilere bir yıldır süregelen açmazın üstesinden gelerek, müzakere masasına geri dönmeleri çağrısı yaptı. "Barışın zor bir iş olduğunu, o kadar kolay olsaydı şimdiye kadar sağlanacağını" belirten Obama, "Barış, BM kararları ve beyannameleriyle gelmeyecektir. Eninde sonunda yan yana yaşamak zorunda olanlar İsraillilerle Filistinlilerdir. Sonuçta, onları ayıran meseleler konusunda anlaşmaya varmak zorunda olanlar biz değil İsraillilerle Filistinlilerdir" dedi. Barack Obama, İsraillilerin, herhangi bir anlaşmanın, güvenlikleri için gereken teminatı sağlayacağını bilmeleri gerektiğini, Filistinlilerin de ülkelerinin toprak temelini bilmeyi hak ettiklerini ifade etti. Obama konuşmasında ayrıca, Arap dünyasındaki demokratik değişime verdiği desteği dile getirerek, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı daha fazla BM yaptırımı, İran ile Kuzey Kore'ye nükleer yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu. ABD Başkanı Barack Obama'nın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı bir araya gelmesi bekleniyor.