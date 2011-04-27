-OBAMA'DAN MUHALİFLERE YARDIMA ONAY WASHINGTON (A.A) - 27.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Muammer Kaddafi rejimiyle savaşan Libyalı muhaliflere 25 milyon dolar tutarında askeri olmayan acil yardım yapılmasına onay verdi. Ulusal Konsey'e geçen hafta verileceği açıklanan ve dün Obama tarafından onaylanan Amerikan yardımı içinde çeşitli motorlu taşıtlar, tankerler, ambulanslar ile tıbbi malzeme, kurşun geçirmez yelekler, dürbünler ve telsizler bulunduğu belirtiliyor. Başkan Obama'nın onayı Washington'ı ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox'un iyimser açıklamalarına da denk düştü. Liam Fox, Libya'da özellikle Misrata'da son günlerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, Libya rejiminin savunmaya çekildiğini söyledi.