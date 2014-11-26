Obama: Meryl'e aşığım, onu sevdiğimi kocası da biliyor

ABD Başkanı Barack Obama dünyaca ünlü oyuncu Meryl Streep'e âşık olduğunu söyledi.

ABD'de sivillere verilen en yüksek onur nişanı olan Cumhurbaşkanlığı Özgürlük Madalyası ödül töreninde Başkan Obama sahneye çıktı ve "Herkesin önünde açıklıyorum. Meryl Streep'i seviyorum. Ona aşığım. Onu sevdiğimi kocası da biliyor, Michelle de biliyor. Bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yok" dedi.

Ünlü oyuncuya övgüler yağdıran Obama'nın bu komplimanı törendeki herkesin yüzünü güldürdü. Yeteneğinin çok büyük olduğunu ve eşi benzeri bulunmadığını söyleyen Obama madalyayı takdim ederken Streep’i kucakladı ve yanağından öptü.