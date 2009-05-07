Obama'dan Merkel'in buluşma talebine ret

Tempo24



ABD Başkanı Barack Obama, temmuz ayında planladığı Almanya ziyaretinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşmama kararını açıkladı.



Merkel, ABD seçimleri sırasında sıkca, Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi McCain’i tercih ettiğini açıklamıştı.



Beyaz Saray’ın basın sözcüsünün açıklamasına göre ziyaret sadece Obama’nın büyük amcası Charlie Payne’nin izini sürmek için yapılacak, dolayısıyla resmi gezisi niteliği taşımıyor.



Charlie Payne, İkinci Dünya Savaşı sırasında 89. Piyade Tugayı’nda görev almış ve Buchenholz Toplama Kampı’nın kurtarma operasyonuna katılmıştı.



Obama Almanya ziyaretinde Dresden şehrini ve sonrasında Buchenholz Toplama Kampı'nı ziyaret edecek. 5 Temmuz’da ise Amerikan kuverlerinin Normandiya Çıkarması'nın 65. Yıldönümü kutlamalarına katılacak.



Kulislerde sebepler tartışılıyor



Kulislerde, Obama’nın Merkel ile buluşmamasını açıklamasının sebepleri tartışılıyor. Dış politika uzmanları Obama’nın Merkel ile buluşmamasının gerçek sebebinin, ziyaretin gayriresmi olmasıyla ilgili olmadığında hemfikir.



Uzmanlara göre Obama’nın Merkel’i ziyaret etmemesinin arkasında yatan temel sebep Almanya genel seçimleri öncesinde bir sinyal vermek.



Merkel, ABD seçimleri sırasında sıkca, Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi McCain’i tercih ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Obama, Almanya’da çok yankı uyandıran 24 Temmuz 2008’de Brandenburg Kapısında yaptığı konuşmayı engellemek için çok uğraşan Merkel ile arasının soğuk olduğu da değinilen bir nokta.



Merkel’in seçim öncesi yarattığı Obama karşıtı havaya karşı Obama’nın bir kin beslediği de kulislerde dolaşan yorumlar arasında bulunuyor.



Destekleyene dost, karşıtına soğuk



Göze çarpan bir diğer nokta ise, kendisini destekleyen İngiltere’ye yaptığı resmi geziyi, kendisine destek vermekten kaçınan veya rakibi McCain’e açık destek veren Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelere henüz resmi gezilerde bulunmamış olması.



Merkez sağ ve tutucu bir politikacı olan Angela Merkel’in Obama’nın 'Değişim' felsefesini benimseyemediği, Almanya’nın bu yolda ilerlemesinin ülke çıkarlarına ters düşmesinden korktuğu açık bir sır olarak zaten ABD ön seçimlerinden beri kulislerde konuşuluyor.



'İki taraflı stratejik sabır'



George W. Bush döneminde Almanya ile ABD arasındaki politik ilişkiler çok yakınken, Obama’nın seçilmesi ile bu hava değişti. Örneğin Merkel, G-20 zirvesi esnasında fırsatlar oluşmasına rağmen, hala Washington’a gidip kutlama ziyaretinde bulunmadı.



Alman üst düzey bürokratlar Merkel ile Obama arasında bir sorun olduğunu şiddetle yalanlamalarına rağmen, aynı bürokratlar ABD-Almanya ilişkilerini değerlendirirken iki ülke arasını “iki taraflı stratejik sabır” olarak nitelendiriyorlar.