Obama'dan Latin Amerika açılımı

ABD Başkanı Barack Obama, Güney Amerika ülkeleriyle yeni bir ilişki kurma girişimi çerçevesinde düzenleyeceği ikinci büyük yurt dışı ziyaretine bugün Meksika'dan başlıyor.



Meksika hükümetinin uyuşturucuyla mücadele savaşına desteğini gösterecek olan Obama, Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon ile ekonomi ve enerji konularını ele alacak ve milletvekilleri ile bir araya gelecek.



ABD Başkanı Obama, Meksika ziyaretinin ardından 5. Amerika zirvesine katılmak üzere Trinidad Tobago'ya geçecek. Obama'nın zirve sırasında Güney Amerika ile işbirliğine dayalı yeni ilişkiler kurmaya çalışacağı, bu çerçevede kıta liderlerini dinleme vaadinde bulunacağı belirtiliyor.



Küba da gündeme gelecek



Zirvede Küba konusunun ise, daha güçlü ilişkiler kurulup kurulmayacağı çabaları için bir test olabileceği düşünülüyor. Bölge liderlerinin, Küba'ya yönelik bazı iyileştirmeler yapan Obama'ya bu tedbirlerin yeterli olmadığı mesajını vermeleri bekleniyor.



Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Trinidad Tobago'da yapılacak 5. Amerika kıta zirvesinde ABD'ye Güney Amerika politikalarında değişiklik yapması için baskı oluşturacaklarını söyledi.



Morales, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in evsahipliği yapacağı Caracas'daki ön zirvede, ABD'nin politikalarını değiştirmesi için Amerika zirvesindeki mücadeleye hazırlanmanın önemli olacağını kaydetti.



Evo Morales, Caracas'a ulaştıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisinin ve diğer bölge liderlerinin ABD Başkanı Obama'dan Küba'ya yönelik Amerikan ambargosunun kaldırılmasını isteyeceklerini, Obama'nın eski ABD liderlerinin verdiği zararı onarmada ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu ifade etti.



Castro'dan açıklama



Küba lideri Fidel Castro, bir grup emekli Amerikalı askeri yetkilinin, tüm Amerikalıların özgürce Küba'ya seyahat edebilmelerine izin verilmesi önerisine destek vererek, Obama'ya bu konuda çağrıda bulunduklarını belirtti.



Castro, son makalesinde, Amerikalı askeri yetkililerin, Küba'nın ABD güvenliğine bir tehdit oluşturduğuna inanmadıklarını, terörle ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı savaşta Küba'nın bir model olduğunu bildiklerini ifadeetti.



İlki 1994'te Miami'de yapılan Amerika kıtası zirvesi, tüm kıtadan 34 devlet ve hükümet başkanını bir araya getiriyor. 1994 yılından bu yana 4 olağan, iki de özel zirve yapıldı.



Her yıl zirvede, hükümetlerin sonraki dönemde öncelik verecekleri belli bir tema oluyor. Bu yılki zirve temasını refah, enerji güvenliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma oluşturuyor.



Amerika kıtası zirvesine dahil olan ülkeler şunlar: Antigua/Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kostarika, Dominik, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts/Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadines, Surinam, Trinidad/Tobago, ABD, Uruguay, Venezuela.



