-OBAMA'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI WASHINGTON (A.A) - 15.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutladı. Obama, mesajında eşi Michelle ile tüm Müslümanlara mutlu bir bayram diledi. Bu yıl Mekke'ye, ABD de dahil olmak üzere 160'ı aşkın ülkeden 3 milyondan fazla hacı adayının gittiğini hatırlatan Obama, hacı adaylarının hac görevlerini rahat yerine getirmeleri temennisinde bulundu. Kurban Bayramı'nda, dünyadaki tüm Müslümanların, Hz. İbrahim'in oğlunu Allah'a kurban etmek istemesini anacağını ve ihtiyacı olanlara yiyecek dağıtılacağını belirten Obama, bunun, üç ilahi dinin paylaştığı ortak değerleri anımsatan bir gelenek olduğunu kaydetti. Obama, Amerikan halkı adına, tüm hacı adayları ile Müslümanların Kurban Bayramı kutladığı mesajını Arapça "Eid Mubarak" (bayramınız mübarek olsun) diyerek tamamladı.