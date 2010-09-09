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Dünya

Obama'dan 'Kur'an yakacağım' diyen rahibe: Yakma!

ABD’de bir rahibin 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kur’an yakma planına bir tepki de Başkan Barack Obama'dan geldi.

09 Eylül 2010 03:00

T24 - ABD’de bir rahibin 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kur’an yakma planına bir tepki de Başkan Barack Obama'dan geldi. Eylemin terörü tırmandıracağını söyleyen Obama, rahipten vazgeçmesini istedi.

ABD Başkanı Barack Obama, ABC televizyonuna konuştu. Obama, 11 Eylül’de Kur’an-ı Kerim yakmak isteyen rahip Terry Jones’u uyardı.  Eylemin terörü tırmandıracağına işaret eden Barack Obama, rahipten bu planından vazgeçmesini istedi. ABD Başkanı Obama, Kur’an yakma eyleminin El Kaide için fırsat oluşturacağını vurguladı. Rahip Jones, gerek İslam dünyasından, gerekse Amerikan yönetiminden gelen baskılara rağmen planını gerçekleştirmekte kararlı olduğunu söylüyor. Kilisenin kuran yakmasının karikatür krizi gibi Batı ile İslam ülkeleri arasında yeni bir krize neden olmasından kaygı duyuluyor.

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