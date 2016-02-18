Obama'dan Küba'ya 'tarihi' ziyaret

ABD Başkanı Barack Obama, görevdeyken Küba'yı ziyaret eden ikinci ABD başkanı olacak. Obama, Latin Amerika ülkelerini kapsayan bir ziyaret çerçevesinde 21-22 Mart tarihlerinde Küba’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Şimdiye kadar görevi başındayken Küba'yı ziyaret eden tek ABD başkanı 1928'de Calvin Coolidge olmuştu. Washington ile Havana Temmuz 2014'te yeniden diplomatik ilişki kurmuş ve ABD 54 yıllık aradan sonra Küba'ya uygulanan ticari kısıtlamalar ve seyahat yasağını gevşetmişti.

ABD Başkanı'nın Küba'ya yapacağı ziyaret, Cumhuriyetçi Partili muhaliflerin eleştirilerine hedef oldu.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı için yarışan ve her ikisi de Kübalı göçmenlerin oğlu olan Marco Rubio ve Ted Cruz bu ziyaretin bir hata olacağını söyledi.

Ted Cruz: Küba’da özür diler bir konuma düşecek

Rubio, "Siz olsanız gider misiniz" sorusuna, "Küba özgür bir ülke olmadıkça hayır" cevabını verirken, Cruz da Obama'nın Küba'da özür diler bir konuma düşeceğini kaydetti.

Obama, Aralık ayında "Küba hükümetini yeni bir yola sokmak için" Kübalı muhaliflerle görüşmek istediğini söylemişti.

Küba: Gelsin ama içişlerimize karışmasın

Küba hükümeti ise ABD Başkanı'nın ziyaretini memnunlukla karşılayacağını, ancak Obama'nın ülkenin içişlerine karışmaması gerektiğini bildirdi.

ABD ve Küba yetkilileri, Salı günü, 50 yıldan sonra ilk kez iki ülke arasındaki ticari uçuşların yeniden başlaması için anlaşma imzaladılar.

ABD Başkanı ABD Kongresi'nden Küba'ya ambargonun da kaldırılması için adım atılmasını istemişti, ancak Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor.