T24 LogoT24 Logo
Gündem

Obama'dan Küba'ya 'tarihi' ziyaret

Obama 88 yıl sonra Küba'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak

18 Şubat 2016 18:55

ABD Başkanı Barack Obama, görevdeyken Küba'yı ziyaret eden ikinci ABD başkanı olacak. Obama, Latin Amerika ülkelerini kapsayan bir ziyaret çerçevesinde 21-22 Mart tarihlerinde Küba’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Şimdiye kadar görevi başındayken Küba'yı ziyaret eden tek ABD başkanı 1928'de Calvin Coolidge olmuştu. Washington ile Havana Temmuz 2014'te yeniden diplomatik ilişki kurmuş ve ABD 54 yıllık aradan sonra Küba'ya uygulanan ticari kısıtlamalar ve seyahat yasağını gevşetmişti.

ABD Başkanı'nın Küba'ya yapacağı ziyaret, Cumhuriyetçi Partili muhaliflerin eleştirilerine hedef oldu.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı için yarışan ve her ikisi de Kübalı göçmenlerin oğlu olan Marco Rubio ve Ted Cruz bu ziyaretin bir hata olacağını söyledi.

 

Ted Cruz: Küba’da özür diler bir konuma düşecek

 

Rubio, "Siz olsanız gider misiniz" sorusuna, "Küba özgür bir ülke olmadıkça hayır" cevabını verirken, Cruz da Obama'nın Küba'da özür diler bir konuma düşeceğini kaydetti.

Obama, Aralık ayında "Küba hükümetini yeni bir yola sokmak için" Kübalı muhaliflerle görüşmek istediğini söylemişti.

 

Küba: Gelsin ama içişlerimize karışmasın

 

Küba hükümeti ise ABD Başkanı'nın ziyaretini memnunlukla karşılayacağını, ancak Obama'nın ülkenin içişlerine karışmaması gerektiğini bildirdi.

ABD ve Küba yetkilileri, Salı günü, 50 yıldan sonra ilk kez iki ülke arasındaki ticari uçuşların yeniden başlaması için anlaşma imzaladılar.

ABD Başkanı ABD Kongresi'nden Küba'ya ambargonun da kaldırılması için adım atılmasını istemişti, ancak Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor.

 

ETİKETLER

obamakübaziyaretabdbaşkanambargoticaretekonomihaberdünyagündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24