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Dünya

OBAMA'DAN KREDİ NOTU AÇIKLAMASI WASHINGTON (A.A)

09 Ağustos 2011 01:43

-OBAMA'DAN KREDİ NOTU AÇIKLAMASI WASHINGTON (A.A) - 08.08.2011 -  ABD Başkanı Barack Obama, Standard and Poor's'un (S&P) kredi notunu düşürmesine karşın, ''ABD'nin kredi notunun her zaman ama her zaman üç A olacağını söyledi. Başkan Obama düzenlediği basın toplantısında, S&P'nin kararına karşın piyasada ABD'nin kredi notunun çok yüksek olduğunu ifade ederek, ''küresel piyasalarda kredi notumuzun hala AAA olduğuna inanılıyor. Bu konuda ben ve dünya yatırımcıları hem fikirdir'' dedi. S&P'nin söz konusu kararının borç sorunun acilen çözümlenmesinde yeni bir ruh vereceği umduğunu kaydeden Obama, ekonomi sorunlarının aşılabileceğini fakat siyasi iradenin gerektiğini kaydetti. Obama ''Piyasalar yükselir alçalır. Fakat bu ABD'dir. Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının ne dediği önemli olmayabilir. Bizim kredi notumuz daima ama daima üç A'dır'' şeklinde konuştu. Cumhuriyetçilere zengin Amerikalılar için vergi artırımı kabul etmesi çağrısında bulunan Obama, bunun radikal bir adım olmayacağını dile getirdi. Obama, bütçe açığının azaltılması için önümüzdeki haftalarda öneriler sunacağını ama kesintiler ile harcamalarda tek başına bir indirime gidileceğine inanmadığını belirtti. ABD'nin sorunlarının ''çözümlenebilir'' olduğunu ifade eden Obama, siyasi çıkmazın, uzlaşmayı çok güçleştirdiğini ve bu durumun ekonomideki belirsizliğe katkıda bulunduğunu söyledi.

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