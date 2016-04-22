Obama'dan Körfez ülkelerine: İran’la çatışma ne ABD’nin ne de sizin çıkarınıza

ABD Başkanı Barack Obama, Suudi Arabistan’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin kapanışında İran’la ile yapılan nükleer anlaşmayı savunurken, Suriye’deki ateşkesin çok kırılgan olduğu söyledi. Obama, Türkiye'de gerçekleşen İslam Zirvesi ortak bildirisinde İran'ın kınanmasına ilişkin "İran’la çatışma ne ABD’nin ne de Körfez ülkelerinin çıkarına" dedi.

İslam Zirvesi ortak bildirisinde İran kınandı

ABD Başkanı Obama, Suudi Arabistan ziyaretinin ikinci gününde önemli açıklamalar yaptı. Önceki akşam Riyad’da Suudi Kralı Selman’la iki saat süren uzun bir görüşme gerçekleştiren Obama, dün de Körfez İşbirliği Konseyi ile ABD arasında gerçekleştirilen zirveye katıldı. Obama, Riyad’daki El Diriya Sarayı’nda yapılan zirve öncesinde, Suudi Arabistan Kralı, Katar Emiri Şeyh Tamim, Umman Sultanlığı Başbakan Yardımcısı Fahad bin Mahmud, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Halife ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed ile aile fotoğrafı çektirdi. Zirve, bölgesel istikrarın geliştirilmesini sağlama, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütleri ile mücadele ve İran ile ilişkilerin ele alındığı 3 oturum halinde gerçekleştirildi.

Mezhepçili uyarısı

Zirvesinin kapanışında konuşan Obama, Washington ve Körfez Arap ülkelerinin IŞİD’i yok etmek için birlikte savaşmaya devam edeceğini söylerken, Suriye’de 28 Şubat’tan beri muhaliflerle ordu arasında kısmen devam eden ateşkesin çok kırılgan olduğunu belirtti. Obama, “Şu an ateşkes çok kırılgan, Esad rejiminin üstünlük ele geçirdiği bölgelerde devam eden saldırıları yüzünden bozulabilir. Suriye’de siyasi çözüm bulmak zorundayız... Şiddet, iç savaşı sona erdirmenin ancak tek bir yolu olduğunu bir kez daha hatırlattı” dedi. İran ile yapılan nükleer anlaşma sonrası Körfez ülkeleriyle gerilen ilişkileri de değinen Obama, “İran’la çatışma ne ABD’nin ne de Körfez ülkelerinin çıkarına” dedi. Ortadoğu’daki mezhep çatışmalarını da değerlendiren Obama, “Eğer halk kendini bir ülkenin vatandaşı olarak değil de İslam’ın bir kolunun üyesi olarak görürse bu ülkelerin parçalanmasının yoludur” dedi. Obama bugün İngiltere’de temaslarda bulunacak.