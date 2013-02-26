Obama'dan Kongre'ye; 'bütçe kesintilerini engelleyelim'

ABD artan borçların ardından borç tavanı ile ilgili çözümlerin Cumhuriy etçiler ve Demokratlar arasındaki anlaşmazlık yüzünden askıda kalması ABD Başkanı Barack Obama'nın Kongre'yu uyarmasına sebep oldu. Obama, Kongre’yi Cuma günü başlaması planlanan otomatik kesintilerden kaçınılması için bir an önce harekete geçmeye çağırdı.

Başkan Obama, harcama kesintileri yüzünden öğretmenler dahil kamu sektöründe çalışan binlerce kişinin işsiz kalabileceğini belirterek kesintiler ne kadar uzun süre devam ederse ekonominin o kadar zarar göreceğini kaydetti. Başkan mevcut belirsizliğin halen ekonomiye zarar verdiğine de dikkati çekti.

Obama, “Ne yazık ki dört gün içinde, Kongre, tamamen keyfi biçimde, ekonomiyi yavaşlatacak, iş kaybına yolaçacak, zaten maddi sıkıntıda olan birçok Amerikalıyı daha da sıkıntıya sokacak, otomatik kesintileri başlatmaya kararlı görünüyor” dedi

Beyaz Saray’da eyalet valileriyle düzenlenen toplantıda konuşan Obama, valilerden, eyaletlerini temsil eden Kongre üyeleriyle durumun aciliyetini konuşmalarını da istedi.

85 milyarlık bütçe kesintileri 1 Mart günü başlayacak. Başkan Obama, Cumhuriyetçilerden, Senato’daki demokratların hazırladığı planı kabul etmelerini istiyor. Bu plan, zenginlerin yararlandığı bazı vergi indirimlerinin kaldırılmasını bu şekilde devletin daha fazla vergi toplayarak gelirini arttırmasını öngörüyor. Cumhuriyetçilerse, 31 Ocak 2012 tarihinde varılan uzlaşmayla vergileri yükselttiklerini, bundan sonraki adımın devletteki aşırı harcamaların kısılması olduğunu savunuyor.

2012’nin son saatlerinde varılan anlaşmayla, yıllık geliri 450 bin ve üzerinde olan mükelleflerin vergileri yükseltilmişti.

(Amerikanın Sesi)