Obama'dan kızlarına: Sizin için başkan oldum

ABD'de, 5 gün sonra yeni başkan olarak Beyaz Saray'a yerleşmeye hazırlanan Barack Obama, 10 ve 7 yaşlarındaki 2 kızına açık mektup yazdı.



47 yaşındaki Barack Obama, Malia ve Sasha adındaki kızlarına yazdığı uzun açık mektupta, "Sizler, tüm meraklılığınızla, tüm afacanlığınızla ve her zaman kalbimi dolduran bu gülümsemelerinizle yaşamıma geldiniz. Sizin için başkan olmak istedim" diyor ve kızlarının kendisine şans getirdiğini söylüyor.



Bir dergi tarafından yayımlanan mektubunda, kızları için başkanlığa aday olduğunu belirten Obama, "Her çocuğa, sizlerle aynı öğrenme, düş kurma ve düşlerini gerçekleştirme şansını vermek istediğini" de belirtiyor.



Mektubu, "babanız" diye imzalayarak sonlandıran Obama, kızlarına savaşın gerekliliğini de şu sözlerle anlatıyor:



"Kimi zaman kadın-erkek gençlerimizi savaşa ya da ülkemizi korumak için başka durumlarda, göreve göndermek zorundayız. Ama bunu yaptığımızda, bunun çok iyi bir nedeni olduğundan ve sorunlarımızı barışla çözümlemek için elimizden geleni yaptığımızdan emin olmak isterim."

