Obama 'kayıt dışı' sözlerinin yayımlanmasına izin verdi

ABD Başkanı Obama, başkanlığının ikinci dönemine dair planlarıyla ilgili yayımlanmamak üzere söylediği bölümlerin, gazetenin protestosu üzerine yayımlanmasına izin verdi.

ABD Başkanı Barack Obama, Iowa eyaleti merkezli the Des Moines Register gazetesine, verdiği röportajda, başkanlığının birinci döneminde hayata geçiremediği göçmenlik reformundan bahsederek, ikinci döneminde, göçmenlik reformunun kanunlaşacağına yönelik güveninin tam olduğunu söyledi. Obama, bu konuda Kongre ile eşit düzeyde pazarlığı başarabileceğini kaydetti.

Obama, ''Göçmenlik reformu konusunu gelecek yıl halledeceğimizden eminim. Yayımlanmamak üzere, gayet açık sözlü söyleyebilirim. İkinci dönemi kazanmalı mıyım, ikinci dönemi kazanacak olmamdaki büyük neden, Cumhuriyetçi başkan adayı ve Cumhuriyetçi Parti'nin ülkenin en hızlı büyüyen demografik grubuna, Latin toplumuna çok yabancılaşmış olması'' dedi.

Gazetenin, bu bölümleri yayımlamamanın ''Iowa seçmenlerine hizmet etmemek anlamına geleceğini'' belirterek, Obama'yı protesto etmesi üzerine, ABD Başkanı bu bölümlerin de yayımlanmasına izin verdi.

Karşı cepheden yanıt

Obama'ya, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Mitt Romney ve kampanyasından yanıt gecikmedi.

Romney kampanyası, Obama'yı daha çok ekonomi konularıyla ''vurmaya'' devam etti.

Romney'in kampanya sözcüsü Amanda Henneberg da yaptığı açıklamada, tekrar seçilmesi halinde Obama'nın, ''ABD'de 700 bin istihdama mal olacak, istihdamı daha fazla yok edecek politikaların uygulanmasını destekleyeceğini'' kaydetti.

ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sını oluşturan Latinler, ülkede nüfusu en hızlı büyüyen kesimlerinden.

Bu yılki başkanlık yarışının kaderini belirleyecek 9 kritik eyaletten 5'i olan Nevada, Colorado, Florida, Virginia ve Ohio'da önemli Latin nüfusu bulunuyor.

ABD seçimlerinde 'kilometre yarışı'

Obama ve Romney, seçime günler kala, başa baş gittikleri kritik eyaletlerdeki son kararsız seçmenleri de çekmek için neredeyse ''kilometre yarışına'' çıktı.

Obama, Iowa'dan başladığı 8 eyaleti kapsayan seçim kampanyası için 40 saatte 12 bin kilometre yol yapacak.

Romney de iki gününü Nevada, Iowa ve Ohio'ya ayırdı.