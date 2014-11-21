Obama göçmenlere verdiği sözü tuttu

Başkan Obama, başkanlık yetkilerini kullanarak göçmenlik konusunda yürütmeyle ilgili uygulama planını bu akşam açıkladı.

ABD’deki göçmenlere çeşitli konularda hizmet veren Theabridge’te yönetici ve danışman olarak çalışan Yasemin Elmas, “Obama verdiği sözü tuttu, canlı yayında verdiği demeçle, yıllardan beri devam eden ve artık yılan hikâyesine dönen göçmenlik reformu konusunu da bilfiil ele almış oldu.” dedi.

En son, geçtiğimiz yıl Senato’dan geçen fakat Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde takılan göçmenlik reformu konusunda Elmas, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkenin büyük çoğunluğu uzun zamandır bir şeyler yapılmasını istiyor. Cumhuriyetçilerin büyük tepkisini alan Obama’yı, bu kararından dolayı Demokratların çoğu ise alkışlamakta. Başkan Obama konuyu üç ana başlıkta ele aldıklarını söyledi:

1- Sınır güvenliği: 70’lerden bu yana bakıldığında ABD sınırlarının şu anda en güvenli halinde olduğunu belirten Obama; arkasından gidilip sınır dışı edilmesi gerekenleri “azılı katiller, aile üyeleri değil; suçlular, çocuklar değil; çete üyeleri, alnının teriyle çalışan anne, değil.” diye tanımladı. Obama, bunları göz önünde bulundurularak durumu önem ve öncelik sırasına göre değerlendireceklerini söyledi.

2- Yüksek vasıflı çalışanlar, master ve üzeri eğitim almış olanlar ve yatırımcılar: İş dünyası liderlerinin de çoğunluk olarak desteklediği bu başlıkta, işlem sürelerinin kısaltılıp, kolaylaştırılması amaçlanıyor. 2000’li yılların başında olduğu gibi, son iki yıldır yine sorun haline gelen H-1B kategorisindeki kota da buna dahil edilecek mi, henüz belli değil. 1 Nisan’da başlayan H-1B başvuru sezonunda geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 bin, bu yıl ise 90 bin H-1B başvurusu, yeterli H-1B vize sayısı olmadığından çekiliş yoluyla elendi.

3- Dokümansız Göçmenler: Bu başlık ise ABD’de şu anda bulunan ve kimine göre 11 milyon kimine göre daha fazla olduğu söylenen dokümansız göçmenleri ilgilendiriyor. Yaklaşık 4.5 milyon dokümansız göçmeni etkileyecek bu bölümde, ABD’de en az beş yıldır yaşayan, çocukları Green Card sahibi veya ABD vatandaşı olan, sabıka kaydı temiz, ve geriye dönük vergilerini yatıran dokümansız göçmenlere 3 yıllık geçici çalışma ve oturma izni olanağı veriliyor.

Ancak, söz konusu uygulama vatandaşlık başvuru hakkı, devlet yardımlarından yararlanma veya oy hakkı vermiyor. Başkan Obama’nın “artık gölgelerden çıkabilirsiniz” diye açıkladığı bu uygulamanın en önemli olumsuz yanı, bunun 3 yıllık geçici bir uygulama olması; hatta bir başka başkan tarafından daha da erken lağvedilebilir olması.

Obama’nın yaptığı açıklamayla, ABD’ye aileleri tarafından çocuk yaşta getirilen “Dreamers” için, yine Obama tarafından 2012’de işleme konan “DACA” (Deferred Action for Childhood Arrivals) uygulaması genişletilerek, başvuru için yaş sınırı kaldırılıyor. Böylelikle, 270 bin ila 1 milyon dokümansız göçmenin daha ABD’de yasal olarak çalışma ve kalma hakkından yararlanabileceği tahmin ediliyor.

Göçmenlik Reformu için, Obama’nın Başkanlık İnisiyatifi’ni kullanarak yaptığı uygulama, DACA ile ABD’de geçici olarak yasal kalma ve çalışma hakkına sahip gençlerin anne-babalarını kapsamayarak, biraz hayal kırıklığına neden oldu.

Gerekli başvuru koşulları henüz tam ayrıntılı olarak yayınlanmadı. Önümüzdeki günlerde uygulamaya ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinme olanağı bulabileceğiz.

Daha kapsamlı ve kalıcı düzenlemeleri içerecek Göçmenlik Reformu’nun da en kısa zamanda Meclis’ten geçmesi dileğiyle,”